“创意城市”品牌：为首都河内注入发展新动力

2019年10月30日，河内正式成为联合国教科文组织创意城市网络成员，标志着这座千年城市的可持续发展征程迈出重要一步。



自此，河内丰富多样的遗产体系、文化机构以及传统手工艺村都实现转型，既是民族文化保护空间，也与创新创意活动紧密结合。



加入联合国教科文组织创意城市网络有利于提升河内地位、塑造更具吸引力新形象，因此意义重大。



河内市文化与体育局局长白莲香表示，成为“联合国教科文组织创意城市网络”成员六年后，河内开展了多项具体活动，落实建设创意城市的承诺，不断巩固作为亚洲最具活力、创意城市之一的地位。



2024年，河内市成立了专家咨询委员会，打造多个创意活动空间，制定了相关标准，设立河内创意活动协调中心，构建河内创意文化空间网络，探索地区及国际创意资源，推介、分享并支持创意社区发展等。



这些活动中的亮点是举办河内创意设计节。白莲香表示，河内创意设计节的规模和影响力持续扩大，形成了强大的辐射力，将极其新颖的创意融入了城市创新脉搏中。



联合国教科文组织驻越南代表处首席代表乔纳森·贝克在评价河内的创新创意活动时表示，河内在设计领域被认定为联合国教科文组织创意城市，这开启了一个新篇章——在这里，创意不再是辅助因素，而成为发展的关键驱动力。

“过去几年，河内培育了一个充满活力的创意生态系统，包括那些让公共空间焕发生机的节庆活动、连接社区的网络以及赋能年轻设计师的项目，使他们能够为自己城市的未来开创新局，”乔纳森·贝克表示。



联合国教科文组织驻越首席代表希望河内与其他联合国教科文组织创意城市能够分享公私社三方高效合作模式的经验，强调社区角色，以创意转变城市生活，同时为各城市构建共同的节庆框架。该框架并非僵化模板，而是灵活的导向，让各城市能够根据自身文化特色和发展愿景进行调整。



加入联合国教科文组织创意城市网络不仅有助于河内推广文化和艺术创意，更能推动创意产业发展，从而创造国际合作机遇，提升河内在世界版图上的地位。（完）