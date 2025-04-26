创作数字内容 传播爱国情怀

为纪念南方解放、国家统一50周年（1975年4月30日—2025年4月30日），越南电信集团（Viettel）旗下的数字内容平台TV360于4月25日在河内发起“以你的方式爱国”活动。



活动以“每个人都有自己的表达方式，共同绘就一幅360度无死角、完整且无限的爱国地图”为主题，号召公众通过视频形式分享真实、感人且个性化的爱国故事。TV360开发单位——电视服务中心主任范清芳在启动仪式上表示：“我们相信每个越南人都有自己独特的爱国方式。当这些方式被传播和连接时，将形成一个完整的圆——360度爱国情怀，涵盖所有世代、地区和越南人民的心。”



无论是曾经浴血奋战的军人、平凡的百姓、默默无闻的见证者，还是正在为国家未来不懈努力的建设者，只要心怀祖国，便能通过视频传递情感、表达热爱。每一段视频，都是独特的视角，都是一份真挚的爱国之举。优秀作品将在TV360平台播出，并通过社交媒体及创作者社群广泛传播，激发更多共鸣。



“以你的方式爱国”不仅是一场数字内容创作活动，更是一次面向社区的公益行动。所有参赛视频将上传至投票平台，每一票均会折算为捐款，用于支持“越南之心”基金会的“童心计划”。

参赛视频时长不超过3分60秒（格式：Mp4，16:9比例，全高清画质，需包含活动标识和片头）。组委会鼓励参与者将作品发布于个人社交主页（Facebook、TikTok），分享真实感受并呼吁观众互动，让爱国故事广泛传播。





活动设8个奖项（每项价值1亿越南盾），分为“励志视频”和“励志作者”两大类别。参与者可通过邮箱yeunuoctheocachcuaban@tv360.vn提交作品，详情请访问官网http://yeunuoctheocachcuaban.tv360.vn或致电热线198。观众可下载TV360应用（https://tv360.vn/app），每周六、日收看展播内容。



启动仪式当天，多位不同世代的知名内容创作者及河内学生代表已报名参加活动。（完）