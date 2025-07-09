切实筹备纪念八月革命胜利80周年和9·2国庆节各项活动

各项宣传与纪念活动将通过多种形式生动开展，确保庄重、务实、高效、有重点、有针对性，贴近实际、面向群众、注重群众参与与受益；同时，与各级党代会宣传工作相结合，服务于党的第十四次全国代表大会，紧密衔接爱国竞赛运动、国家及各部门、地方的重要政治事件，营造全党、全民热烈、振奋、充满信心的社会氛围。



Vietravel旅行社今年7月期间为北部地区的老兵和退伍军人专门安排了免费旅游团。 图自Vietnam+

文化体育与旅游部表示，纪念八月革命胜利80周年和国庆节的各项活动，旨在广泛宣传1945年八月革命的历史地位和时代意义，以及越南民主共和国（今越南社会主义共和国）诞生的伟大意义；弘扬爱国传统、民族大团结精神、和平渴望、自主自强意识和民族自豪感；表达对为民族独立、国家统一而英勇牺牲的先辈们的感恩之心；彰显全党、全民、全军在建国卫国事业的坚定意志与决心。



通过系列宣传纪念活动，进一步激发和培育人民群众对党、对国家和对国家革新事业的信心与自豪感，增强党内团结和社会共识，有效落实党的路线主张和国家的政策法律，鼓舞广大干部党员和人民群众团结一致、迎难而上、把握机遇，坚决完成2020－2025年各级党代会、越共十三大和党中央各项决议中所提出的目标和任务，携手迈入越南民族繁荣富强、全面发展的新纪元。（完）