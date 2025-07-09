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切实筹备纪念八月革命胜利80周年和9·2国庆节各项活动

越南文化体育与旅游部在纪念八月革命胜利80周年暨越南社会主义共和国国庆（1945年9月2日－2025年9月2日）活动筹备计划中强调：制定纪念大会、阅兵和群众游行的组织方案，举办文艺演出、全国经济社会发展成就展、宣传画创作比赛等将是系列纪念活动中的重要内容。

各项宣传与纪念活动将通过多种形式生动开展，确保庄重、务实、高效、有重点、有针对性，贴近实际、面向群众、注重群众参与与受益；同时，与各级党代会宣传工作相结合，服务于党的第十四次全国代表大会，紧密衔接爱国竞赛运动、国家及各部门、地方的重要政治事件，营造全党、全民热烈、振奋、充满信心的社会氛围。

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Vietravel旅行社今年7月期间为北部地区的老兵和退伍军人专门安排了免费旅游团。 图自Vietnam+

文化体育与旅游部表示，纪念八月革命胜利80周年和国庆节的各项活动，旨在广泛宣传1945年八月革命的历史地位和时代意义，以及越南民主共和国（今越南社会主义共和国）诞生的伟大意义；弘扬爱国传统、民族大团结精神、和平渴望、自主自强意识和民族自豪感；表达对为民族独立、国家统一而英勇牺牲的先辈们的感恩之心；彰显全党、全民、全军在建国卫国事业的坚定意志与决心。

通过系列宣传纪念活动，进一步激发和培育人民群众对党、对国家和对国家革新事业的信心与自豪感，增强党内团结和社会共识，有效落实党的路线主张和国家的政策法律，鼓舞广大干部党员和人民群众团结一致、迎难而上、把握机遇，坚决完成2020－2025年各级党代会、越共十三大和党中央各项决议中所提出的目标和任务，携手迈入越南民族繁荣富强、全面发展的新纪元。（完）

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越南与以色列贸易强劲增长

越南与以色列贸易强劲增长

越南驻以色列大使馆商务参赞黎蔡和在接受越通社驻特拉维夫记者采访时表示，尽管受中东冲突影响，2025年前5个月，越南与以色列双边贸易额仍达15.65亿美元，同比增长44.64%。其中，越南对以色列出口额达3.54亿美元，与去年同期持平。
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