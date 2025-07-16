在参观活动中，国际代表了解了制陶流程，参观展览区，并亲身体验陶瓷绘画。一些国际代表表示希望与越南企业在该领域开展合作。来自中国台湾的Amy Chien女士表示，“未来我可能会制定投资计划，或向政府提出相关政策建议，以促进越南陶瓷产品，尤其是舟逗陶瓷产品进入台北和台湾市场。”

海阳市文化体育旅游厅和舟逗陶瓷公司领导与国际代表合影。图自越通社

来自澳大利亚的代表拉塞尔（Don Russell）高度评价海防市举办的此次活动，并强调：“这次参观让我们更深入了解越南和海防的独特文化。这项活动对于促进越南与国际伙伴的合作关系具有重要意义。”



舟逗陶瓷公司总经理阮友识表示，在传承传统的同时，企业也积极参加国内外的贸易促进会，强力推广舟逗陶瓷品牌。他说：“接待ABAC III会议期间的国际代表团，是我们企业的巨大荣誉。这也是将越南文化价值推向世界的良机，使舟逗陶瓷成为越南融入国际进程中的典型文化品牌。”



出席亚太经合组织工商咨询理事会第三次会议代表参观舟逗制陶村。图自越通社

舟逗陶瓷是一种高级古陶瓷，从14世纪至17世纪曾在海防市泰新乡太平江左岸的舟逗村（原海阳省南策县泰新乡）盛极一时。历史上，舟逗陶瓷曾出口至多个国家，为越南在世界陶瓷地图上赢得盛誉。经历几个世纪的沉寂后，自2001年起，舟逗陶瓷由BRG集团旗下的舟逗陶瓷股份公司成功复兴并强劲发展。



目前，舟逗陶瓷产品已出口至30多个国家，并在许多世界著名博物馆中展出，被选为越南的高级外交礼品。（完）