出口数字化转型：为越南企业走向国际市场开辟新道路

越南工贸部电子商务与数字经济局表示，在全球数字经济背景下，数字化转型与电子商务正成为越南融入国际、提升竞争力和拓展出口市场的关键动力。

根据越南政府总理颁发关于2021-2025年国家电子商务发展总体规划的第645号决定，电子商务被确定为率先应用数字技术的领域，旨在现代化生产体系、分销模式，提升经营效率，为出口可持续增长创造新动能。

为了实现上述目标，必须构建一个从国内到国际、从生产商到国际分销渠道的统一电子商务生态系统。没有任何单一企业或组织可以独自解决电子商务所涉及的技术、物流、金融、政策及国际市场准入等多元问题。

因此，工贸部电子商务与数字经济局正积极推进一系列行动计划，包括：完善法律制度、制定配套政策、开展企业培训、支持中小企业、发展技术基础设施、推动无现金支付、智能物流和人工智能应用，并加强跨境电子商务与国际合作。

今后该局将继续推进有利于电子商务发展的措施。其中值得注意的是将于9月4日至6日在胡志明市举行的2025年越南电子商务与数字技术应用论坛，其是“2025年越南国际商品供应链对接”系列活动的一部分。

该论坛预计将成为连接专家、政策制定者及国内外电商和数字技术企业的重要平台，共同分享经验，探讨推动越南电子商务与数字经济发展的突破性解决方案。论坛将聚焦四大领域：电子商务与跨境电商、电子商务运营与物流、数字技术解决方案、数字金融解决方案。预计在60多个越南驻外商务处的协助下，将有300多个国际企业代表团参会，寻找合作机会、进口商品及投资连接。

该论坛也为越南企业与潜在跨境电商、物流及技术转移合作伙伴开展直接贸易创造条件。大量国际买家与投资者的参与，将为越南企业扩大出口市场、深入全球供应链提供良机，提升整体竞争力。

据工贸部电子商务与数字经济局电商与数字技术发展中心（eComDX）副主任裴辉煌表示，全球电商不仅仅是开设网店，更是掌控数字价值链的长期战略。越南企业应主动对接国际市场，而非依赖现有平台。目前不少越企仍停留在“上架商品”阶段，缺乏关于数据库建设、运营管理、市场营销及跨境售后服务的系统战略。

从实践经验看，许多中小企业在参与国际电商时，常遇到国际物流运作优化、多市场订单管理及对各国消费者行为缺乏了解等难题。缺乏专业测评与分析工具也让企业在竞争中处于被动状态。为支持出口企业，目前已有多家国际电商运营伙伴正与eComDX中心合作，试点多种电商出口模式，并逐步扩大越南企业参与范围。

贸易专家认为，2025年电子商务与数字技术论坛不仅是技术更新与专家交流的平台，更是企业对接、商业合作、解决方案开发及国内科技企业吸引海外投资的良机。同时也是企业把握趋势、实现数字时代发展目标的机会。（完）