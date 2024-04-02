净零旅游：推动旅游业可持续发展

越南国际旅游博览会-VITM Hanoi 2024将于 4 月 11 日至 14 日在河内举行，主题为“越南旅游—为可持续发展推动绿色转型”。该主题符合“净零旅游”（Net zero tours）的新趋势，即促进可持续旅游业，减少对环境的负面影响和支持应对气候变化。

通过这一主题，组委会希望发展环保型旅游，促进建设绿色目的地和绿色旅游产品，将越南旅游业发展成为绿色经济产业。同时，鼓励企业培训拥有绿色旅游知识的人才，为提升越南旅游业在国际上的形象作出贡献。

在越南，一些“净零旅游”和可持续绿色旅游模式开始出现，例如会安市推出的“无塑料垃圾酒店”模式，鼓励游客不再使用一次性塑料制品。昆岛加入“减少越南海洋塑料垃圾”项目中的全球减塑城市网络，力争2025年减少自然环境中30%的塑料垃圾，2030年实现无塑料垃圾目标。

两年来，越南国家旅游年都以绿色旅游为主题。2022年国家旅游年的主题为“广南——绿色旅游目的地”，呼吁全社会携手建设一个绿色的越南。2023年国家旅游年的主题为“平顺——绿色汇聚”，通过一系列活动，向游客宣传推广民众文化价值、自然资源和旅游产品，提高公众对绿色旅游的认识。（完）