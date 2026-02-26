决心解除IUU“黄牌”警告

2月25日，越南政府副总理陈红河签发政府总理关于做好迎接欧盟委员会（EC）第五次检查团工作的准备，决心解除针对越南水产品的IUU“黄牌”警告的第18/CĐ-TTg号通知。

通知指出，过去一段时间以来，越共中央政治局、中央书记处、政府和政府总理已多次作出指示；有关各部门和地方也积极、坚决推进打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）工作，努力解除欧委会对越南水产品的“黄牌”警告。

政府总理对各部门、地方、职能力量和渔民群体在落实IUU打击任务中所作出的努力、责任担当以及取得的初步成效给予认可和好评。

预计2026年3月初，欧盟检查团将对越南进行第五次检查。此次检查具有特别重要意义，其结果将是欧盟决定是否解除“黄牌”或升级为“红牌”警告的关键因素。

政府总理要求有关部委和沿海各省市将此视为当前一项紧迫而重要的首要任务，直接加强领导和统筹协调，调动最大资源，全面有效落实已交办的123项任务，重点围绕欧盟提出的五项建议推进五个重点领域工作，包括：完善法律框架；加强渔船队管理；加强渔船跟踪、检查和监管；强化水产品捕捞溯源管理；严格执法并根据欧委会的5项建议处理违规行为。

农业与环境部牵头，会同外交部及有关部门就欧盟委员会检查团来访制定总体工作方案和具体安排。

在既定工作方案和分工基础上，各部门和地方加强协调配合，统一组织实施，确保与欧盟检查团的工作衔接紧密、有序进行。

有关部门按照职责分工推进各项任务落实，成立工作组参与与欧盟方面的沟通交流，并在检查期间及时提供相关信息。执法工作持续加强，包括完善案件材料并依法处理IUU违规行为。

同时，进一步强化渔船和渔民管理，严格控制渔船进出港，确保不符合条件的渔船不得从事捕捞活动；持续完善国家渔业数据库、渔船航行监控系统（VMS）、eCDT、电子航海日志（Elogbook）及预警系统，确保数据“准确、完整、清洁、动态、统一、共享、可核查”。各地方主动、充分、准确准备相关信息和数据报告，为实现解除“黄牌”警告目标作出积极贡献。（完）