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冠名“巴地-头顿，走吧！”的2023年巴地头顿旅游周

从11月17日至19日，冠名“巴地-头顿，走吧！”的2023年巴地头顿旅游周的9项活动系列，主要在头顿市后滩绿色珊瑚区和川木县后川展开，以便推介、促进旅游，吸引国内外游客，为该省发展经济社会做出贡献。

2023年巴地-头顿旅游周展开适合多对象、多年龄层的丰富多样活动，让居民和游客沉浸在有趣的文化旅游空间。

其亮点是11月17日晚，在头顿市垂云街旗台公园举行的开幕式，呈现了精彩绝伦的无人机灯秀，且有众多著名歌手、DJ参演歌舞节目，给观众提供了印象深刻的视听盛宴。

 

众多居民和游客参加2023年巴地头顿旅游周开幕式。

  游客品茶。  
    滑翔伞表演。
美食空间。    
   再现女英雄武氏六烈士形象的艺术表演。 
  艺术表演活动首次上演一场精彩绝伦的灯光秀。  

德福歌手与舞蹈团表演的节目。

巴地头顿省旅游厅副厅长陈氏秋贤女士致开幕词。 

 

巴地头顿省旅游厅副厅长陈氏秋贤女士表示，随着越南旅游业的发展，本省旅游品牌日益得到肯定和拓展，依托有利的地理优势，作为南方活跃、创新的重点经济区之一，早日形成和发展旅游业，成为吸引众多国内外游客的著名度假中心。

为了顺应新的发展趋势，除了招引投资发展优质产品以增加游客体验感，该省旅游界还注重举办令人难忘的活动系列。本届旅游周就是推介当地丰富多样旅游产品的良好机会。计划今后每年举行一次，成为巴地头顿别开生面的特色文化旅游品牌。

从11月17日下午五点，后滩处处洋溢着节日气氛。滑翔伞在天空飞翔；海滩上，游客爆满，熙熙攘攘；饮食店挤满了食客。在绿色珊瑚区，当地特产展销馆顾客盈门。旅游周三天气候凉爽舒适，真是天就人意啊！

来自胡志明市的阮士甲先生分享：“我们父子俩曾到巴地头顿多次，这次适逢2023年旅游周，我们可以参观许多货摊，品尝许多美食，气氛非常热闹，尤其是观赏滑翔伞表演。这是我第一次在旅游淡季享受如此喧闹欢乐气氛” 。

该省旅游厅代表介绍，值此机会，沿海旅店入住率增加，达到70%以上，主要在11月17和18两日。头顿市后滩中心和川木县后川的酒店入住率达到90％以上。

 

文图/越南画报 黎明   译/何芳


文图/越南画报 黎明 译/何芳

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