农历新年首趟国际联运列车运载越南农产品出口中国

2月21日，越南铁路总公司在平阳省以安市神浪火车站举行2024年甲辰龙年首趟国际联运列车发车仪式，列车从平阳省神浪车站启程前往中国河南省郑州市，运载越南农产品出口到中国市场。

2024年首趟国际联运列车运载农产品从越南平阳神浪至中国河南省郑州市，共有21节车厢，其中包括9个装载水果和食品的冷藏集装箱。列车从神浪开往郑州的时间预计为9~10天，按计划每周执行一班车。

越南铁路总公司总经理黄家庆先生表示，选择平阳省为举行发车仪式的原因是平阳省地处南部地区重点经济区，也是南部地区发展最活跃的地方之一。平阳省服务于进出口活动的交通基础设施较为同步且现代化发展。

从平阳到中国的货运铁路帮助企业将成本比以前降低一半，从而创造更多的价格竞争机会。

黄家庆先生透露，越南交通运输部正在开展神浪火车站升级修缮项目，预计2025~2030年阶段，神浪火车站货运量年均达350万吨，成为越南火车站系统的最大货运站。

在服务于物流活动的基础设施得到完善并满足所有要求后，越南铁路总公司计划开发神浪国际联运站，运行从神浪站到中国，中转到第三国的直达列车。

多年来，越南政府和政府总理一直重视国际铁路运输活动。2022年2月6日，越南政府总理发布了关于加强物流对接，促进农林水产品销售和出口的第13号文件，要求交通运输部牵头，与有关部委、机构和地方政府支持开发越南—中国国际铁路联运集装箱运输航线，增加农林产品通过铁路的运输量，减少边境口岸的拥堵现象。（完）