农业部门与外交部门携手助推越南农产品走向世界

8月17日上午，越南外交部长裴青山与越南农业与农村发展部部长黎明欢共同主持两个部门工作协调会议，并签署展开落实《2023~2026年阶段促进农业产业发展的经济外交工作行动计划》。

外交部长裴青山在会上发表讲话时祝贺并高度评价农业与农村发展部门在过去一段时间所取得的成就以及对国家经济社会发展所做出的贡献。

2022年，农业产业以令人印象深刻的成果对全国经济增长率作出了重要的贡献。具体的是，农林渔业增长率3.36%，拉动经济增长5.11个百分点，对全国8%以上的GDP增长率作出了切实的贡献；农林水产品出口总额超过530亿美元；贸易顺差额超过85亿美元，占整个经济体贸易顺差总额的76%，从而为国家快速而可持续发展打下坚实的基础。

此外，农业产业还有助于提高人民的生活水平；农业在确保国内粮食安全和确保政治稳定和确保社会保障方面起着重要的作用。

越南农业还为提高越南的国际地位和权威作出贡献。从落后的农业国发展成为世界农林渔业生产和出口强国之一，并成为确保粮食安全的典范。

裴青山表示，由于意识到越南农业的作用、重要性和优势，越南外交部和越南驻外代表机构一直重视并积极配合农业与农村发展部推动越南各种农林水产品的出口力度；加强国际合作对接，并调用各种资源来促进农业朝着现代化和可持续的方向发展；协助农业产业融入国际一体化并充分发挥其在各项多边合作机制中的作用。

裴青山外长强调，加强经济外交工作以助力当前农业产业发展是十分必要的任务，为落实好政府和政府总理有关化解农林水产品出口活动中困难的指示，实现经济增长目标和越共十三大决议作出积极的贡献。

裴青山建议两部委下属单位集中开展《行动计划》中的6项核心任务。其中，注重保持紧密配合并提出参谋意见，将农业合作乃至经济合作内容成为高级领导人与合作伙伴工作会议中的主要讨论内容之一；推进各合作协议的签署。

越南农业与农村发展部部长黎明欢强调，要走得远那就要相互助力而行，要将越南农产品远销那就要与外交行业结合。

本着这种精神，黎明欢希望外交行业特别是越南驻外代表机构将继续与农业产业并肩同行，克服各方面的困难，及时抓住机遇，把握好市场信息，进而不断提升越南农产品质量并将其推向更多的海外市场。

会议结束后，裴青山与黎明欢共同签署了《2023~2026年阶段助力促进农业产业发展的经济外交工作行动计划》。该计划开辟两部协调工作中新的阶段，满足农业产业在当前新形势下的要求和目标。（完）