农业与农村发展部部长黎明欢：需从农业生产思维转向农业经济思维

7日下午，农业与农村发展部部长黎明欢在第十五届国会第三次会议上接受了国会代表关于农业物资价格平抑、农产品在北部各口岸堵塞等问题的询问。

答复隆安、太原和谅山等省份国会代表关于原材料价格增加、假冒肥料、出口农产品在边境口岸堵塞和解决方案的询问时，黎明欢表示，在新冠肺炎疫情爆发阶段供应链中断和农产品在北部各口岸堵塞严重时，该部已同工贸部和外交部配合，在政府总理的指导下开展各项措施，最大限度降低农民的损失。然而，因越南和中国方面的防疫规定这是不可抗力的。

黎明欢表示，越南是农业国家，但却在很大程度上依赖于进口的肥料、农药和饲料原料。这是政府总理已责成农业与农村发展部寻找方案来提高农业自主性，从而创造更高价值，减少市场风险。

农业与农村发展部已同工贸部联合召开多长会议。工贸部还同肥料、植物保护、化学品你你等行业协会和各家有关这些行业的企业召开会议，以寻找解决方案。

黎明欢认为，为了解决上述问题，除了采用宣传方式外，需对生产和市场、行业协会进行重组，已改变思维，从农业生产思维转向农业经济思维。该部将同外交部制定关于中国出口市场的文件草案，以将边贸出口转向正贸出口。

回答广南省国会代表关于越南农产品品牌定位问题的询问时，黎明欢强调，需看清品牌与商标的区别。商标可在1到两年内建设并于科技部登记就拥有了。但品牌包括商标和消费者的信心。信心还是难得的东西。若想树立品牌需从每个行业的生态系统开始，从企业、合作社和农民的品牌做起。有时候需花5至10年才形成的。他认为，该问题的解决方案就是改变每种农产品品牌树立中的强制性思维。（完）