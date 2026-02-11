再现阮朝皇宫大年初一上朝仪式

2月11日（即腊月二十四），顺化遗迹保护中心在顺化大内太和殿举行再现阮朝皇宫大年初一上朝仪式的活动，吸引大量国内外游客前来观光。



依照传统仪制，阮朝通常在太和殿举行大朝，并在芹正殿举行常朝。举行大朝时，皇帝从芹正殿起驾，经大宫门，登临太和殿亲自行礼。参与仪式的阮朝文武百官按品级序列排班，其中各部主官位列前排。



阮朝通常在太和殿举行大朝。图自越通社



大朝仪式结束后，皇帝离开太和殿返回芹正殿，继续进行其他仪节。



在芹正殿，皇弟、亲公及皇子等向皇帝行拜贺礼，随后进行宣旨赐宴和赏春仪式。皇帝所赐宴席在芹正殿及附近宫殿举行，如左庑、右庑、左待漏院和右待漏院等。



大朝仪式结束后，皇帝离开太和殿返回芹正殿。图自越通社



不少国际游客全程观看了阮朝大年初一上朝仪式再现活动。来自法国的游客弗朗索瓦（Francois）分享说，他对仪式从乐器、服饰到参与人员的安排，都印象深刻。再现阮朝大年初一上朝仪式及其他仪式，使顺化遗产更加丰富多样，提升对游客的吸引力。



顺化古都遗迹保护中心领导代表表示，该中心于2021年首次以舞台化形式组织再现了阮朝大年初一上朝仪式。在仪式复原之前，所有流程都根据历史资料进行了细致研究，其中文武百官的服饰均按宫廷规制复原。通过再现这一庄严仪式，公众和游客有机会更深入地了解阮朝宫廷礼仪，同时在顺化古都遗产空间中感受传统春节的氛围。（完）