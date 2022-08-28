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再现越南公主与日本商人爱情故事的歌剧《阿尼欧公主》将于2023年9月上演
在8月27日晚举行的有关歌剧《阿尼欧公主》的新闻发布会上，组委会介绍，歌剧《阿尼欧公主》将于2023年9月在河内大剧院上演，这是庆祝越日建交50周年的活动之一。
这部歌剧的内容取材于17世纪初越南会安的玉花公主（阿尼欧公主）与日本长崎商人荒木相太郎（Araki Sotaro）的爱情故事。根据越南阮朝的历史记载，玉花公女是福源阮主（1613年至1635年在位）的养女。
如今，再现迎接阿尼欧公主场景的迎轿仪式7年一次在长崎县长崎九日节举行。
自古以来，越南和日本在平等伙伴和相互信任方面有着非常良好的关系。通过在歌剧中加入真实的历史故事，该歌剧被期待将成为加深越日两国关系的象征。
歌剧《阿尼欧公主》制作人本名哲司（ Honna Tetsuji），作曲家陈孟雄，越南演员陶素栾和裴氏庄饰演阿尼欧公主；日本演员小堀佑介（Kobori Yusuke）和山本航平（Yamamoto Kohei）饰演荒木苍太郎。
日本驻越南副大使绾绾重（Wantanabe Shige）表示，2023年是日越建交50周年。两国之间的交流从古至今一直延续，其中一个典型的例子就是荒木相太郎和玉花公主的故事。希望日越关系将更上一层楼。
岘港市外务厅厅长黄德长表示，越南与日本自古以来就有着密切的关系，将越南公主与日本商人爱情故事带入歌剧中，旨在创造两国友谊具有象征意义的艺术作品，是连接越南-日本两国的文化桥梁。相信，歌剧首演将取得成功，成为越日建交50周年颇具意义的活动。（完）