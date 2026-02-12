内排与新山一国际机场春运期间旅客吞吐量创新纪录

2026丙午年春节前7天（2月10日至16日），内排国际机场旅客吞吐量预计超过72.5万人次，同比增长16%；航班起降4467架次，同比增长12.5%。



据内排机场消息，在2026年春运高峰期间，该机场旅客吞吐量预计将创历史新高，同比实现两位数增长。



具体而言，在春节前7天（2月10日至16日），内排机场旅客吞吐量预计超过72.5万人次，同比增长16%；航班起降4467架次，同比增长12.5%。



春节前客流最高峰将出现在农历腊月二十八（2月14日），旅客吞吐量超过11.6万人次，航班起降674架次。春节后客运量更高，预计超73.7万人次，同比增长12%；航班起降4530架次，同比增长15.8%。春节后客流最高峰将为正月初六（2月22日），客运量约11.7万人次，航班起降676架次。



内排国际机场春运期间旅客吞吐量创新纪录。图自越通社

胡志明市新山一国际机场代表透露，2026丙午年春节期间，新山一机场日均旅客吞吐量约14.5万人次，最高峰日可达16.5万人次。春运高峰期为2月14日至22日。



预计新山一机场每天航班起降940架次，其中国际航班约340架次、国内航班约600架次。航班总量较当前航班计划（每日754架次）增长约25%，同比增长约7%。春节前客流高峰为2月13日和14日（即农历腊月二十六、二十七），预计航班起降约1017架次。而春节后高峰则在2月22日和23日（农历正月初六、初七），预计航班量约1025架次。



建议旅客在航班起飞前两三小时到达机场，使用VNeID二级电子身份认证代替纸质证件，尽量减少私家车出行，优先选择公共交通出行。（完）