兴安省龙眼努力征服日本市场

兴安省人民委员会副主席阮雄南强调，日本是一个对商品，尤其是进口食品和水果标准较为严格的国家。这是一个“准入门槛非常之高的一个市场，但如果成功征服该市场，将为商品扩展到其他国际市场创造巨大的声望。 因此，在兴安龙眼已打入美国、澳大利亚等一些重要国际市场的情况下，有必要攻克日本市场，以扩大征服世界市场的机会。





同时，兴安省人民委员会还批准了《2021-2025年龙眼及龙眼制品出口日本市场贸易促进项目》；确定重点任务和解决方案，既保证产品质量满足日本市场要求，又推动宣传推广工作，并将向日本出口水果蔬菜具有声望的企业和商人联系起来，尽快将兴安龙眼介绍给日本消费者。



附图 图自越通社



目前，兴安省2个龙眼种植区已获得对日本市场出口的编码，面积27.2公顷，年产量预计达350吨。（完） 为了实现这一目标，兴安省人民委员会指示农业与农村发展厅同与各县（市）人民委员会配合核查和评估，并对龙眼品种和种植区进行调整，引进先进的养殖技术，提高产品质量。同时，兴安省人民委员会还批准了《2021-2025年龙眼及龙眼制品出口日本市场贸易促进项目》；确定重点任务和解决方案，既保证产品质量满足日本市场要求，又推动宣传推广工作，并将向日本出口水果蔬菜具有声望的企业和商人联系起来，尽快将兴安龙眼介绍给日本消费者。兴安市广州龙眼合作社副社长阮文别表示，对于一个准入门槛非常之高的一个市场—日本，在各级政府和企业的关注下，该合作社以最大决心打入日本市场，为兴安省扩大进入其他潜在市场的机会。目前，兴安省2个龙眼种植区已获得对日本市场出口的编码，面积27.2公顷，年产量预计达350吨。（完）