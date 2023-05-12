新闻 兴安省挖掘与俄罗斯的合作商机 12/05/2023 越通社驻俄罗斯记者报道，由兴安省人民委员会副主席阮维兴率领的该省工作代表团在对俄罗斯进行工作访问期间，已同旅居圣彼得堡越南人协会执行委员会举行了工作会谈并参观了该市的规划。 5月10日下午，在莫斯科的河内与莫斯科多功能商业综合体中心，兴安省工作代表团与旅居俄罗斯兴安同乡会举行工作会谈。据介绍，旅俄兴安同乡会目前共有近200名会员，主要在柳布利诺（Lyublino）和萨多沃德（Sadovod）等莫斯科两个最大商业中心从事商贸工作。多年来，由于受到新冠肺炎疫情和俄乌冲突的影响，旅俄兴安省人乃至越南人要面临多方面的困难。然而，越侨同胞们始终保持团结，主动创新，着力攻坚克难。旅俄兴安同乡会代表提议继续对兴安省的发展做出贡献，在兴安省开展投资项目；与乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州等俄罗斯各地方缔结友好关系等。兴安省向旅俄兴安同乡会赠送礼物。图自越通社阮维兴在工作会谈中强调了海外越南人对家乡的深厚感情以及越南人之间的团结一心与相亲相爱的精神。他强调，兴安省一直为在俄商人回乡进行投资创造便利条件并认真考虑旅俄兴安同乡会所提出的建议，以进一步加强同胞们和家乡的联系。访俄之前，兴安省工作代表团已对白俄罗斯进行访问，与白俄罗斯国家农业与食品部部长和明斯克市（Minsk）政府就双边合作展望举行了工作会谈。（完）