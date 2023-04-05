兴安省加大住宅用地供给 分担首都河内住房压力

兴安省住宅房地产项目发展潜力巨大，住房类型丰富，公用设施优质。因此，房地产专家预测，今后，兴安省将加大住房供给，分担首都河内住房压力。

Savills（河内）研究与咨询部高级总监杜秋姮表示，兴安省的住房需求增加主要体现在以下三个方面：

第一，首都房价仍高居不下，尤其是低价楼盘。兴安省公寓和联排别墅的一手房售价分别比河内低14%和17%。

第二，河内市中心降低人口密度需求越来越高。此外，越来越多的老年人对兴安省住房感兴趣，因为他们出行需求不高，兴安空气质量又好，可提供绿色的人居环境，公用设施齐全。

第三，兴安省毗邻河内，可以成为其他省市进入首都的桥梁。近年来，交通基础设施发展，大力缩短了从兴安到河内中心区的往来时间。因此，邻近省份人民可以考虑在兴安省购房，而不是在首都购房。

兴安省住房开发计划提出了到2025年拥有超过1000万平方米新住房面积的目标，向河内和其他省市的租户和投资者提供服务。房屋供应将随着兴安省的城市化率不断提高而增加，预计从2022年的17%增至2025年的48%。2025年预计约有10.8万间房屋投入市场。

杜秋姮表示，随着基础设施的发展，从兴安到河内的距离相当于卫星城市的距离，这是兴安省提高省级竞争力的一大优势。此外，该省还吸引诸多不同规模的住房建设项目，以吸引有意在河内附近区域购房的北方客户。（完）