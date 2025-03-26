兴安省与中国各地促进投资合作

在访问期间，阮有义会见中共中央委员、中央对外联络部部长刘建超，与北京市委领导进行工作座谈。



会见中，阮有义强调，越南与中国是友好邻国、全面战略合作伙伴和具有战略意义的越中命运共同体。两国都走向由共产党领导的社会主义道路。巩固和发展与中国友好合作关系是越南独立、自主、多边化、多样化外交政策的首要优先方向。



阮有义强调，兴安省委希望与中国各地方密切配合，有效落实两党两国高层领导所达成的重要共识和双方发表的联合声明。



刘建超高度赞赏双方在对外政治、经贸合作、投资、文化、教育和人文交流等领域取得的良好成果，其增强了两国之间的社会基础，推动双边合作不断务实、全面并深入发展。



刘建超强调，中方重视中越睦邻友好关系和全面战略合作伙伴关系的重要性并按照高层共识发展两国关系的方向，同时希望进一步加强中国各地方与兴安省的合作；提出未来需要加强合作的核心领域，包括加强可持续贸易交流、扩大产能合作、深化文化教育合作，为巩固和不断推进两国全面战略伙伴关系作出贡献。



* 与北京市委副书记游钧举行工作会谈时，双方一致同意两个地方愿意配合有效落实两党两国高层领导人达成的重要共识和双方发表的联合声明；兴安省与北京市希望在经济、贸易和投资等领域建立合作。



越共中央委员、兴安省委书记阮有义与北京市委副书记游钧举行工作会谈。图自越通社

兴安省欢迎并为中国企业，尤其是北京有实力、有信誉的高科技企业加强对兴安省的投资和经营创造有利条件。加强与兴安省分享在科技应用、创新、数字化转型、高科技、加工制造业、区域发展规划、城市管理、交通系统发展、数字经济发展、绿色经济、交通体系规划等方面的经验。



北京市愿加强与兴安省贸易合作，促进民间交流和贸易活动，深化文化、教育合作，为巩固和不断推进两国全面战略合作伙伴关系作出贡献。



访问期间，兴安省代表团在中国举办了兴安省投资推介会。（完）