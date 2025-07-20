关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

据国家水文气象预报中心分析，7月19日下午北部及北部湾地区出现雷阵雨天气的主要原因，是由于一条热带辐合带贯穿北部地区，与过去三天该地区持续高温的热力条件叠加，使大气层结不稳定性增强，从而促发强烈上升气流，导致剧烈雷雨天气的发生。



这一现象被专业定义为热带中尺度对流系统（Mesoscale Convective Systems – MCSs），它直径可从数公里延展至数百公里，可持续数小时，甚至长达12至24小时。



在预报工作方面，水文气象局已指示直属单位确保观测系统与通信网络稳定运行，服务于热带低压、台风、强风、大浪及其他海上灾害的预报与预警工作。

救援队将船上的积水抽出并拖回岸边。图自越通社

在7月19日凌晨4时30分发布的海洋气象预报中，国家水文气象预报中心已预测北部湾海域白天有局地阵雨和雷阵雨，夜间有分散性雷阵雨，雷雨时可能伴有龙卷风和强阵风。



广宁省水文气象台严格按照预报、预警流程，及时、充分地向相关单位发布有关雷暴天气预报预警信息。当日11时45分和13时30分，该台连续发布了两则预警，特别是在13时30分的预报中，已明确指出包括下龙坊在内的多个坊、乡将出现阵雨和雷阵雨天气。



此外，在7月18日下午15时30分发布的为期10天的海洋气象与海洋预警预报中，广宁省水文气象台已对7月19日北部湾海域天气做出预测，指出下龙湾地区海况不稳定，波浪增强。



据悉，7月19日下午，编号为QN-7105的“蓝湾58号”（Vịnh Xanh 58）旅游船在下龙湾参观途中突遇雷暴天气导致倾覆。事故发生在斗鸡石和诗山之间海域，距陆地约3海里。船上共有48名游客和5名船员。目前搜救力量已成功救出多名游客和船员，但仍有部分人员失踪，搜救工作仍在紧张进行中。（完）