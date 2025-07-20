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关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

2025年7月19日晚，越南国家水文气象预报中心就当日下午广宁省下龙湾发生的雷暴天气现象作出解释。该中心表示，当天下午，北部地区出现大范围雷阵雨，多地出现龙卷风和强阵风，局地出现暴雨到大暴雨。

据国家水文气象预报中心分析，7月19日下午北部及北部湾地区出现雷阵雨天气的主要原因，是由于一条热带辐合带贯穿北部地区，与过去三天该地区持续高温的热力条件叠加，使大气层结不稳定性增强，从而促发强烈上升气流，导致剧烈雷雨天气的发生。

这一现象被专业定义为热带中尺度对流系统（Mesoscale Convective Systems – MCSs），它直径可从数公里延展至数百公里，可持续数小时，甚至长达12至24小时。

在预报工作方面，水文气象局已指示直属单位确保观测系统与通信网络稳定运行，服务于热带低压、台风、强风、大浪及其他海上灾害的预报与预警工作。

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救援队将船上的积水抽出并拖回岸边。图自越通社

在7月19日凌晨4时30分发布的海洋气象预报中，国家水文气象预报中心已预测北部湾海域白天有局地阵雨和雷阵雨，夜间有分散性雷阵雨，雷雨时可能伴有龙卷风和强阵风。

广宁省水文气象台严格按照预报、预警流程，及时、充分地向相关单位发布有关雷暴天气预报预警信息。当日11时45分和13时30分，该台连续发布了两则预警，特别是在13时30分的预报中，已明确指出包括下龙坊在内的多个坊、乡将出现阵雨和雷阵雨天气。

此外，在7月18日下午15时30分发布的为期10天的海洋气象与海洋预警预报中，广宁省水文气象台已对7月19日北部湾海域天气做出预测，指出下龙湾地区海况不稳定，波浪增强。

据悉，7月19日下午，编号为QN-7105的“蓝湾58号”（Vịnh Xanh 58）旅游船在下龙湾参观途中突遇雷暴天气导致倾覆。事故发生在斗鸡石和诗山之间海域，距陆地约3海里。船上共有48名游客和5名船员。目前搜救力量已成功救出多名游客和船员，但仍有部分人员失踪，搜救工作仍在紧张进行中。（完）

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