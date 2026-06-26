关于2026年上半年寻找、归集及确认烈士遗骸身份工作总结会议在河内举行

会议指出，为迎接伤残军人与烈士日80周年（1947.7.27-2027.7.27）的“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500天行动”已全面彻底展开，并取得了令人瞩目的阶段性成果。截至6月22日，该行动已成功寻找并归集1255具烈士遗骸，对逾1.2万具无名烈士遗骸进行了采样。

值得关注的是，公安部已对约5.3万份烈士亲属生物特征样本进行了大数据分析，初步确认了部分烈士身份并向其家属通报了结果。各地方及武装力量还积极运用探地雷达等现代技术手段，对疑似烈士集体墓地区域进行勘测排查。

范氏清茶副总理在会上发言。图自越通社

部署下半年任务时，范氏清茶副总理要求各级各部门全力推进各项既定目标：力争寻找并归集3000具以上烈士遗骸，完成10万份以上的烈士亲属DNA样本采集，并完善国家优抚对象数据库。与此同时，继续深化与老挝、柬埔寨以及美国等伙伴的国际合作，加大对信息、数据和战争遗物的发掘与共享力度。

范氏清茶在做会议总结时强调，寻找和确认烈士遗骸身份是“难中之难”。当前最大的挑战在于历史见证人和信息源正随时间流逝而不断减少；若不抓紧抢救和挖掘幸存见证人的记忆与相关资料，未来5至7年内该项工作将愈加艰难。（完）