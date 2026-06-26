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关于2026年上半年寻找、归集及确认烈士遗骸身份工作总结会议在河内举行

6月25日上午，越南政府副总理、越南寻找、归集和确认烈士遗骸国家指导委员会主任范氏清茶在河内主持召开会议，总结2026年上半年寻找、归集及确认烈士遗骸身份工作落实情况，并部署下半年工作任务。

会议指出，为迎接伤残军人与烈士日80周年（1947.7.27-2027.7.27）的“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500天行动”已全面彻底展开，并取得了令人瞩目的阶段性成果。截至6月22日，该行动已成功寻找并归集1255具烈士遗骸，对逾1.2万具无名烈士遗骸进行了采样。

值得关注的是，公安部已对约5.3万份烈士亲属生物特征样本进行了大数据分析，初步确认了部分烈士身份并向其家属通报了结果。各地方及武装力量还积极运用探地雷达等现代技术手段，对疑似烈士集体墓地区域进行勘测排查。

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范氏清茶副总理在会上发言。图自越通社

部署下半年任务时，范氏清茶副总理要求各级各部门全力推进各项既定目标：力争寻找并归集3000具以上烈士遗骸，完成10万份以上的烈士亲属DNA样本采集，并完善国家优抚对象数据库。与此同时，继续深化与老挝、柬埔寨以及美国等伙伴的国际合作，加大对信息、数据和战争遗物的发掘与共享力度。

范氏清茶在做会议总结时强调，寻找和确认烈士遗骸身份是“难中之难”。当前最大的挑战在于历史见证人和信息源正随时间流逝而不断减少；若不抓紧抢救和挖掘幸存见证人的记忆与相关资料，未来5至7年内该项工作将愈加艰难。（完）

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