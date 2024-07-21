关于阮富仲总书记的外文书籍撰写者：代表越南竹子形象的领导人

赵哲贤在评价阮富仲总书记对越南党、国家和人民起着作用时强调，阮富仲总书记是胡志明主席的优秀学生，他一生为越南的繁荣富强而奋斗，因为希望提高越南人民和民族的地位。自1967年12月入党以来，阮富仲总书记毕生为越南共产党的建设事业做出贡献。



赵哲贤认为，阮富仲总书记不断思考并想方设法使越南共产党成为一个亲民、贴近越南人民的政党。阮富仲总书记真正成为理论精深的共产主义思想家。他把社会主义优越性理论发展得通俗易懂、深入人心并非常人性化。赵哲贤认为，这是越南共产党的伟大成就。



阮富仲总书记的另一项显著成就是反腐败斗争。赵哲贤评价说，其符合越南最高领导机关——越南共产党的党建和党整顿工作方案。作为领导者的阮富仲总书记通过宣传越南透明形象和多年来保持经济高速增长态势努力大力吸引外资。阮富仲总书记的“熔炉”运动受到世界高度赞赏，这是越南革新政策的关键之一。



与此同时，由于因越南有效地奉行与美国、中国和俄罗斯三个大国的外交政策，由阮富仲总书记发起的竹式外交也受到国际的高度评价。美国总统、中国国家主席以及俄罗斯总统在过去一年内已访问越南并开展最高层外交活动，引起世界的高度关注。通过这些重要外交活动，越南取得了许多积极的合作成果，提升了越南的威望和国家地位。



阮富仲总书记贯彻落实胡志明主席关于发展国家经济、提高人民生活条件的教诲，坚定不移扩大国际合作并加强国际一体化。



赵哲贤表示，在《关于阮富仲总书记》一书中，他用“北河知识分子”、“竹式外交”和“熔炉人”三句话来概括阮富仲总书记的功绩，他认为，这是阮富仲总书记为越南共产党、越南民族和越南人民留下的伟大遗产。



赵哲贤认为，阮富仲总书记代表了竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧的越南竹子。这就是阮富仲总书记在外交方针中总结的理论，即越南将在继承民族文化传统的基础上有选择地吸收世界进步文明。

他强调，阮富仲总书记是一位博大精深的理论家，以高超的智慧和人文精神领导人民，将越南文化提升到新的水平。（完）