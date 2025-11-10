关于国会和各级人民议会换届选举工作专题网站正式公布

这是国家选举委员会的官方信息渠道，网址为：http://hoidongbaucu.quochoi.vn/，该网站与国会官方网站http://quochoi.vn/链接。



换届选举工作专题网站采用网络空间先进技术方案，具备相关信息提供、发布、传播、查询等功能，可获取和查阅来自党、国家选举委员会、政府、越南祖国阵线及各省市选举委员会的指示文件和选举工作指南。通过该平台能够进行广泛宣传，确保政治认知、思想、行动和社会共识高度统一，保障选举的民主、公平、合法、安全、节约，并真正成为全民的盛会；同时，增强人民对党、国家及国家改革事业的信任，最大限度发挥人民主人翁意识，建设和完善越南社会主义法治国家等等。



第十六届国会代表及各级人民议会代表（2026-2031任期）选举工作专题网站屏幕截图。图自越通社

此外，该专题网站还是重要的桥梁，帮助选民和民众访问、查询、获取和研究选举相关信息。尤其是通过简单操作，全国各地选民及海外越侨均可全面了解选举工作。



换届选举工作专题网站上线，体现了国会及国家选举委员会领导在数字化转型、技术应用方面的决心，以提高信息宣传工作效率，确保统一、透明，为第十六届国会代表及各级人民议会代表2026-2031任期选举的圆满成功做出贡献。（完）