关于国会刚通过的六部法律的国家主席令正式公布

*《人民法院组织法（修正案）》共有9章152条，将于2025年1月1日生效。这部法律将继续完善人民法院组织结构，提高人民法院的运作质量、效力和效果以及威望，建设专业、现代、公平、文明、廉正、为祖国和人民服务的各级人民法院体系；履行维护正义的重要职责；保护人权、公民权、社会主义制度、国家利益、组织和个人的合法权益。



*2024年《道路交通安全法》共有9章89条，将于2025年1月1日生效。这部法律根据2013年《宪法》的规定，为保障道路交通秩序和安全、保障交通参与者生命健康安全、更好确保人权和公民权利奠定法律基础，并致力于兑现越南是缔约国的国际条约。



*2024年《档案法》共有3章65条，将于2025年7月1日生效。这部法律对党在越共十三大上出台关于法律体系必须促进档案领域的创新、数字化转型和开发产品和服务的政策进行制度化，以发挥越南人民在建国卫国和国际一体化事业中文化价值和力量。



*《武器、爆炸物及辅助工具管理和使用法》共有8章75条，将于2025年1月1日生效。这部法律完善机制、政策和行政手续，克服关于武器、爆炸物及辅助工具管理和使用法律实施过程中出现的困难、障碍和不足，确保与相关法律的一致性；为国家管理以及预防和打击有关武器、爆炸物和辅助工具的犯罪和违法行为奠定法律基础。



*《国防工业、安全和工业动员法》共有7章86条，将于2025年7月1日生效。这部法律将完善相关机制和政策，满足当前和未来的国防安全工业和工业动员的建设与发展需求。



《警卫法若干条款修改与补充法》共2条，将于2025年1月1日生效，满足实践要求，解决《警卫法》的不足之处，在工业化、现代化和国际一体化时期中为国家发展事业提供高效服务。（完）

越通社