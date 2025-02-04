共同促进森林保护与可持续发展 大力推进自然资源和生物多样性保护

值此胡志明主席启动“植树节”运动66周年、越南共产党建党95周年之际，2月4日，越南自然资源与环境部同太平省人民委员会在太瑞湿地自然保护区举行乙巳春节“永远铭记胡伯伯功劳植树节”启动仪式及2025年世界湿地日响应活动。

活动上，自然资源与环境部、世界自然基金会越南代表处、Vingroup集团旗下的绿色未来基金会、松下电器（Panasonic）越南公司、丰田越南公司、空客集团和红树林发展股份公司向太平省湿地自然保护区赠送了1万颗水柳树。

自然资源与环境部部长杜德唯强调，种植绿树、保护和发展森林在环境污染和全球气候变化日益严峻的背景下，变得愈加重要，这些问题对经济社会发展以及人民生活质量造成了巨大挑战和影响。绿树的发展在自然保护、生物多样性保护和环境改善方面发挥着重要作用；有助于减轻自然灾害的影响，控制温室气体排放，更有效地应对气候变化，推动国家的可持续发展。

为了让“植树节”活动富有真正意义并带来实际效果，杜德唯部长建议各机关、单位、企业、国际组织以及每个家庭和个人共同参与其中，积极响应植树造林活动。

联合国开发计划署（UNDP）驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪（Ramla Al Khalidi）表示，多年来，联合国开发计划署大力支持越南有效保护和恢复湿地生态系统、红树林。目前该机构也在帮助越南建立沿海红树林碳数据库，为有效保护生态环境和应对气候变化奠定重要基础。

值此新春佳节之际，永福省、北件省等全国多个地方也积极开展乙巳春节“永远铭记胡伯伯功劳植树节”活动。（完）