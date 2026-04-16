共同为越中双边关系构建坚实的物质基础

会谈中，越共中央书记处常务书记陈锦秀强调，两位总书记、国家主席之间高层会谈取得了良好成果，双方就继续落实两位总书记、国家主席所达成共识的措施进行了交流，共同发挥党际渠道对双边关系的特殊优势和战略引领作用，为继续塑造、提升战略互信并在新时期确立越中关系新高度作出贡献。

陈锦秀建议，双方密切配合，提升战略互信至更高水平，保障政治安全，加强两国重要、常设机构之间的合作，有效落实外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制，同时，在高层共识和国际法基础上妥善处理分歧，共同维护两国和平稳定的环境。

陈锦秀同时建议，双方在合作中创造更紧密的联系，共同为双边关系构建坚实的物质基础，重点是加快推进战略基础设施互联互通升级，将铁路合作放在优先位置，推动贸易更加平衡、可持续发展，进一步提升科技、创新和数字化转型领域的对接。



蔡奇对陈锦秀的意见表示赞同，并强调，两党最高领导人之间战略沟通具有特别重要且不可替代的作用，同时建议，双方配合保障两位总书记、国家主席之间以灵活形式进行经常性战略沟通。



蔡奇建议，双方应抓紧落实苏林总书记、国家主席此次访华期间达成的高层共识，继续深化两党在理论交流、党建和国家治理经验分享方面的交流合作，不断发挥两党关系对双边关系发展的关键、引领作用。



蔡奇重申，中方愿在展开实施第十五个五年经济社会发展规划过程中与越南分享发展机遇，共同推动现代化，在科技、创新创造、高素质人才培养等新合作领域创造突破和亮点。



两位领导人还一致同意进一步加强民间交流，落实好红色研学之旅、边境民间交流等友好合作项目，并在高层共识和国际法基础上共同管控和更好解决分歧。（完）