八月革命和九·二国庆79周年：首都河内举行多项颇具吸引力的活动

每逢九·二国庆节，预计前往首都河内的国内外游客都会增加。因此，今年河内旅游局主动举办许多颇具吸引力的活动，以刺激需求。



河内旅游局局长邓香江表示，除了介绍、推广和促进旅游的投资外，河内市还注重提高旅游产品和服务质量、革新服务风格，打造新产品，提高住宿场所质量和众多酒店参与优惠计划，满足游客的需求，以吸引游客。特别是，该局在国庆期间举行多项文化、旅游和娱乐活动。



河内旅游局与有关单位从8月23日至25日在二征夫人郡陈仁宗步行街举行河内旅游礼品节，吸引数万人参观购物。



其后，河内旅游局将于9月1日5时30分至9时在升龙河内保护中心和巴亭郡、还剑郡和龙边郡部分街道举行“2024年奥黛连接河内旅游和遗产”活动。



预计将有数千人入陵瞻仰胡主席遗容。因此，河内旅游局将向这些游客赠送礼物，预计为2.8万份。

另外，还剑湖和附近地区步行街空间开放时间从8月30日19时至9月3日24时，古街区步行街从8月30日至9月3日每天的19时至24时开放，包括众多充满活力和吸引力的文化艺术活动。



越南民族文化旅游村将举行“欢度独立节”活动，宝山天堂公园举行仙境节，升龙皇城遗迹区从9月1日至2日每天9时30分至10时30分和15时至16时举行免费木偶戏，河内巡州海洋公园举行北部精髓表演活动和放烟花活动等。



此外，其他郡县和娱乐中心以及旅游区也举行多项诱人的活动，让游客在假期中尽享河内秋季的气氛。（完）