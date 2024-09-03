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八月革命和九·二国庆79周年：委内瑞拉媒体纷纷报道越南国庆节

为庆祝越南社会主义共和国成立79周年（1945.9.2~2024.9.2），委内瑞拉媒体纷纷报道并发表关于该重大事件的文章，赞扬这一重大历史事件，高度重视胡志明主席的身世和事业。 据越通社驻拉丁美洲记者报道，委内瑞拉电视公司(Venevisión)（《越南革命79周年历程》节目中与越南驻委内瑞拉大使武中美讨论了八月革命和九·二国庆的背景和历史意义，其中明确指出1945年越南民主共和国的诞生对世界革命运动，特别是对当时正在争取自决权的许多拉丁美洲国家来说是一个巨大的鼓舞。

在该直播节目中，记者兼主持人拉斐尔·阿尼巴尔·卡马乔（Rafael Aníbal Camacho）强调，胡志明主席的伟大思想一直伴随着越南79年来的伟大胜利，并仍然具有时代价值。

武中美大使强调，1945年9月2日的《独立宣言》是一份法律文件，为确认越南建立法治国家奠定了基础，照亮越南革命在建设民有、民治、民享国家事业中的道路。此外，《独立宣言》为人类解放事业做出了贡献，为世界各地殖民地和被压迫的民族开启了独立和自由的时代。

近80年来，经历了驱逐殖民主义、帝国主义、争取独立的激烈战争和国家重建与发展的时期，越南在各方面都取得了巨大成就，在国际舞台上的地位日益得到肯定。

对于对外成就，武中美大使强调，越南从一个贫穷的殖民地国家，现在成为192个国家的外交伙伴、联合国的成员、国际社会负责任和享有声誉的成员，并参加许多多边组织。

多年来，越南一贯奉行独立、自主、多样化、多边化的对外政策，是国际社会的可靠朋友和伙伴，致力于和平、稳定、合作与发展的国际社会。

对于越南与委内瑞拉的关系，武忠美大使强调，长期以来，两国传统友谊和全面伙伴关系在各领域不断得到加强和发展。

委内瑞拉环球电视台（Globovision）、世界外交电视频道（Mundo Diplomático）和委内瑞拉国家广播电台（RNV）也报道有关越南国庆节，其中赞扬越南人民取得的伟大成就，跻身全球经济增长最快之列，是许多国家的发展模式。

特别是，委内瑞拉《奥里诺科日报》（Orinoco）已刊登标题为《越南社会主义共和国79周》的文章，赞扬越南民族的光辉历程，越南共产党的作用和使命，胡志明主席的生平、事业和对越南和世界革命事业作出的伟大贡献。（完）

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