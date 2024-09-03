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八月革命和九·二国庆79周年：委内瑞拉媒体纷纷报道越南国庆节
在该直播节目中，记者兼主持人拉斐尔·阿尼巴尔·卡马乔（Rafael Aníbal Camacho）强调，胡志明主席的伟大思想一直伴随着越南79年来的伟大胜利，并仍然具有时代价值。
武中美大使强调，1945年9月2日的《独立宣言》是一份法律文件，为确认越南建立法治国家奠定了基础，照亮越南革命在建设民有、民治、民享国家事业中的道路。此外，《独立宣言》为人类解放事业做出了贡献，为世界各地殖民地和被压迫的民族开启了独立和自由的时代。
近80年来，经历了驱逐殖民主义、帝国主义、争取独立的激烈战争和国家重建与发展的时期，越南在各方面都取得了巨大成就，在国际舞台上的地位日益得到肯定。
对于对外成就，武中美大使强调，越南从一个贫穷的殖民地国家，现在成为192个国家的外交伙伴、联合国的成员、国际社会负责任和享有声誉的成员，并参加许多多边组织。
多年来，越南一贯奉行独立、自主、多样化、多边化的对外政策，是国际社会的可靠朋友和伙伴，致力于和平、稳定、合作与发展的国际社会。
对于越南与委内瑞拉的关系，武忠美大使强调，长期以来，两国传统友谊和全面伙伴关系在各领域不断得到加强和发展。
委内瑞拉环球电视台（Globovision）、世界外交电视频道（Mundo Diplomático）和委内瑞拉国家广播电台（RNV）也报道有关越南国庆节，其中赞扬越南人民取得的伟大成就，跻身全球经济增长最快之列，是许多国家的发展模式。
特别是，委内瑞拉《奥里诺科日报》（Orinoco）已刊登标题为《越南社会主义共和国79周》的文章，赞扬越南民族的光辉历程，越南共产党的作用和使命，胡志明主席的生平、事业和对越南和世界革命事业作出的伟大贡献。（完）