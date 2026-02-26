全面革新，提高农村劳动力职业培训的质量

2月24日，越南政府副总理黎成龙签发了第328/QD-TTg号决定，批准"到2030年革新和提高农村职业培训质量"计划（以下简称《计划》）。

该计划在全国范围内实施，其中优先在沿海滨潟和岛屿地区特困乡，少数民族地区和山区乡、村寨实施。

《计划》专注于培养优质人力资源，以服务于先进、现代农业的生产；通过培训实现部分农村劳动力向工业、服务业转移，服务于农业、农村的工业化、现代化事业及国际一体化进程。

《计划》力争到2030年，平均每年为150万名农村劳动力提供培训、再培训和职业技能提升培训，培训后就业的劳动力比例达到85%以上。

为实现上述目标，《计划》提出了多项重点任务和解决方案，其中包括提高各级、行业、社会及人民对职业培训在提升农村人力资源质量、创造就业、增加收入、可持续减贫和新农村建设中的作用的认识；核查和完善支持农村劳动力职业培训的政策体系；对劳动力市场需求、农村劳动力的职业培训需求和就业需求等进行调查、研究并做出预测。

为提高确保农村劳动力职业培训活动质量的各项条件，该计划推动根据劳务市场、新行业的要求来建设和发展培训计划、路线图和教材，以应对第四次工业革命的变化和发展，注重发展符合各地区社会经济发展需求的工业、服务业、农业、农村行业等职业组的培训计划。

对农村劳动力职业培训的培训计划、数据库、手册进行数字化。在条件困难地区、少数民族地区试点建设远程培训站，以便劳动者能够主动接触和参加适合的培训课程。

根据劳动力市场需求组织职业培训；为接受赴国外工作的劳务人员进行职业培训；组织职业转换培训；组织服务于高科技农业发展、农业产业结构调整、合作社和手工艺村发展的培训。（完）