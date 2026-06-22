全球越南语与越南文化教学网络成立五周年

论坛采取线上线下相结合的形式举行，汇聚了来自法国、波兰、匈牙利、捷克、瑞士、荷兰、德国、意大利和乌克兰等欧洲国家的近50名代表，同时还有来自越南及世界多个国家和地区的代表线上参会。与会者围绕海外越南语教学经验、办学模式以及提升越侨社区越南语教育质量的措施进行了深入交流。

法国越南文化中心主任丁玉德在论坛上表示，越南语和越南文化是民族宝贵的精神财富，也是连接海外越南人与祖国、家庭和民族根源的重要纽带。他强调，要不断创新教学方式，并将文化活动融入教学过程，帮助在海外出生和成长的年轻一代提高越南语运用能力，加深对民族文化认同的理解。

组委会介绍，成立五年来，全球越南语与越南文化教学网络持续举办交流活动、专题座谈会和学术研讨会，吸引国内外教师、专家和研究人员广泛参与。该网络已逐步发展成为连接世界各地越南语教学中心和课堂的重要平台，在共享教学资源、交流教学经验以及推动海外越侨社区保护越南语倡议方面发挥了积极作用。

与会代表认为，尽管取得了积极成果，但海外越南语教学仍面临诸多挑战，包括缺乏日常语言使用环境、其他语言的竞争、经费有限以及如何持续保持家长对子女学习越南语的重视等问题。

意大利威尼斯大学越南语教师黎氏碧香结合教学实践表示，在语言教学过程中融入越南文化是激发学习兴趣的重要因素。许多学生毕业后仍积极参与越南文化活动，表明越南语是促进不同民族文化交流与相互理解的有效桥梁。

2025年“越南语大使”黄氏红河则高度评价该网络在支持多个国家越南语教学中心和课堂方面发挥的桥梁作用。她认为，共享教材、教学方法以及保护越南语的创新举措，是帮助海外年轻一代保持母语能力、增强与祖国联系的重要基础。

青年代表、波兰华沙拉贡君越南语学校学生邓草芳表示，学习越南语不仅帮助她掌握语言知识，更让她加深了对越南文化和民族根源的认知。

与会代表指出，在全球化和数字化转型背景下，加强各地越南语教学中心之间的联系，开发共享教材资源，加强师资培训，并积极运用现代科技手段开展教学，将有助于进一步提升海外越南语保护与传承工作的成效。

经过五年的发展，全球越南语与越南文化教学网络继续发挥连接世界各地越南语教学机构的重要作用，为保护民族文化特色、增强海外越南人社区凝聚力以及向国际社会推广越南国家形象和文化作出积极贡献。（完）