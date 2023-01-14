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全球疫苗免疫联盟承诺在疫苗计划中愿意支持和与越南合作
奥蕾莉亚·阮女士感谢范明政总理拨冗会见；高度赞赏越南政府为保护人民健康所做的努力；祝贺越南政府在包括疫苗接种在内的疫情防控中采取明智措施，疫苗覆盖率居世界首位，在COVID-19疫情防控工作中取得许多成就。
奥蕾莉亚·阮女士表示，越南是疫苗接种计划非常有效的国家之一，需要进一步推广；建议越南继续实施疫苗计划，以防控其他一些疾病，例如腹泻、肺结核和导致宫颈癌的HPV病毒。奥蕾莉亚·阮女士表示，全球疫苗免疫联盟承诺在疫苗计划中愿意支持和与越南合作。
范总理建议，奥蕾莉亚·阮女士和GAVI 继续支持越南获得疫苗以预防登革热等其他疾病，首先是越南扩大接种计划。协助越南制定战略，规划和实施mRNA疫苗的技术转让，用于在越南生产疫苗和生物制品；支持越南发展医药产业。
范明政总理还建议，奥蕾莉亚·阮女士帮助联系愿意合作的知名外国专家、组织和企业，并促进为越南合作伙伴转让技术和生物制品、疫苗生产技术创造便利条件。
奥蕾莉亚·阮女士对范明政总理的意见表示赞同；同时对越南的合作表示感谢；表示GAVI愿意并希望继续与越南开展更多合作，为人民健康研制更多疫苗等。（完）