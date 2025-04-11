全球变局下越南与印度纺织业合作前景广阔

加大从印度进口棉花和纱线的力度，不仅能实现供应来源多元化，还可借助《东盟-印度自贸协定》（AIFTA）的关税优惠，将原材料成本降低22%-27%。

越南驻印度商务参赞裴忠尚表示，越印纺织服装合作潜力巨大，特别是在美国实施对等关税政策可能对两国对美出口产生深远影响的背景下。

越南驻印商务处数据显示，越南2024年以440亿美元的出口额成为全球第三大纺织品出口国，而印度则是全球最大的纺织原材料供应国，尤其在棉花和棉纱领域优势显著。

越南工贸部信息显示，印度纺织业历史悠久，在棉、麻、丝、毛等天然纤维及涤纶、尼龙等合成纤维领域具有全产业链优势，是极具潜力的合作伙伴。

印度已形成聚酯纤维、人造丝（Rayon）、腈纶、混纺纱等完整产品体系，还是全球合成纤维及混纺纱线产品的出口大国。

通过《东盟-印度自由贸易协定》（AIFTA）框架下的关税优惠，增加从印度进口棉花和纱线，不仅可实现供应多元化，还能降低22%-27%的原料成本。

为深化两国纺织合作，裴忠尚提出三项具体倡议：

其一，设立5亿美元联合投资基金，在印度南部和越南北部建设纺纱厂，并在胡志明市与印度班加罗尔共建智能面料研发中心。

其二，签署双边关税优惠协定，降低企业进出口成本，提升竞争力。

其三，成立越印纺织创新基金（VITEX），资助绿色技术、产业用纺织品及再生材料等联合研发项目。

裴忠尚强调："印度每年对高端涤纶面料有12亿美元需求，而越南可从印度进口价格较欧洲设备低30%-40%的无梭织机。双方技术优势与互补需求的结合将构建高效双向供应链。"

美国新的对等关税政策将推高越印两国纺织品出口成本，这要求双方通过区域合作战略快速应对，以便降低传统市场风险，并拓展欧盟、日韩等自贸协定市场。

在全球供应链重构背景下，越印合作不仅是发展机遇，更是两国应对行业波动、引领全球纺织业绿色可持续增长的战略选择。（完）