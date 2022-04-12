全国63省市学生返校上课：注重对学生进行心理辅导和增强课堂互动与凝聚力

截至4月12日，越南全国教育部门已步入新常态，全国63个省市的学生全部返校上课。值此之际，越通社记者就学校重新开门两个月后所取得的成果以及稳定学生心理，保证教学质量的措施等对教育培训部体质教育司司长阮青提进行了采访。



阮青提表示，为落实政府总理的指示意见，教育培训部作出了密切的指导，同时主动与卫生部和全国各省市人民委员会协调配合让学生返校上课。



截至今日（4月12日），全国63个省市已同意让学生返校上课或为学生返校上课作出详细的准备方案（河内市自4月13日起让幼儿园学生返校）。目前，只有少数省市由于疫情复杂严峻必须将课堂学习转为在线学习。



12 至 17 岁人群的新冠疫苗接种率已达到较高水平，这也是教育和卫生部门过去一段时间努力的结果。未接种新冠疫苗的5至12岁儿童在送孩子上学时也会引起学校和家长的关注。

阮司长指出，过去，教育和培训部积极、及时地指导整个教育部门改变运行状态，应对COVID-19疫情，以有效落实各项任务和措施，以实现双重目标，一边防控疫情，确保学校安全，一边努力克服困难完成学年任务，满足创新要求，确保教育培训质量等。



教育培训部与卫生部配合完成12-17岁人群疫苗接种目标，同时在学校开展5-12岁儿童疫苗接种活动。



特别是，教育培训部要求各所学校注重对学生进行心理辅导；增强课堂上学生之间的互动和凝聚力，特别是关注从未到校上过学的小学一年级学生。



教育培训部还继续与信息传媒部配合提供网络服务学生在线学习；提供在线教学软件平台等。



此外，为了确保学生尤其是高中三年级学生的学习质量，阮司长强调，教育培训部已指示全国各省市教育培训厅（局）指导学校采取措施，巩固和提高学生返校后的教学质量。同时指导各省市优先为高中三年级学生进行辅导并组织好2022年高中毕业考试等。（完）