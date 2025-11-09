全国17个省市同步开工建设边境乡九年一贯制寄宿学校

开工仪式于上午9时至10时30分在越南国家电视台VTV1频道进行现场直播，并与全国14个分会场连线。



政府总理范明政出席清化省主会场并主持开工仪式。政府常务副总理阮和平出席河静省分会场；裴青山副总理出席安江省分会场；黎成龙副总理出席奠边省分会场；胡德福副总理出席林同省分会场；阮志勇副总理出席宣光省分会场；陈红河副总理谅山省分会场；梅文政副总理出席得乐省分会场；范氏青茶副总理出席老街省分会场等。



政府总理范明政出席清化省山区边境乡钵默（Bát Mọt）的钵默九年一贯制寄宿学校建设项目动工仪式。图自越通社

在开工仪式上，全国各省市同步启动建设2025年投资计划的100所边境乡九年一贯制寄宿学校中的72所，预计于2026年8月30日前完工。此前，已有28所学校开工并正在施工中。



在受第13号台风影响的背景下，岘港、广义、嘉莱等受影响省市通过线上方式参与开工仪式，并将在条件允许时立即开工建设，确保人员和设备的绝对安全。



在边境乡建设100所九年一贯制寄宿学校是一项重要任务，具体落实越共中央政治局和政府关于促进困难地区教育发展的方针，旨在加强民生保障、推动经济社会发展，并维护边境地区国防安全。该项目投资总额近20万亿越南盾（折合人民币55亿元）。（完）