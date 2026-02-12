全国首条跨海峡低空无人机物流航线正式开通

2月12日，胡志明市科学技术局同越南邮政总公司（Vietnam Post）及 CT UAV 股份公司在胡志明市芹耶码头地区联合举行了芹耶—头顿低空无人机（UAV）物流航线开通仪式。



该事件标志着全国首条跨海无人机邮政航线的诞生。这是应用智能交通解决方案的先锋举措，有助于提高数字经济指数，并缓解胡志明市陆路运输基础设施的压力。



该计划已启动直接飞行任务；其中，一件实际邮政包裹从胡志明市芹耶乡被运往头顿市某坊。该活动按照第288/2025/NĐ-CP号议定、第 146/2025/TT-BQP 号通知以及总参谋部作战局于2026年1月19日颁发的第805/TC-QC号飞行许可证开展。



在此项目中，越南邮政是快递业务的主导单位，负责设计业务流程、质量标准以及组织货物的揽收与投递。该航线的设立旨在提升越南邮政的快递服务质量。整个行程被整合至越南邮政的物流系统中，确保实现“一码通程”的顺畅体验。



开通仪式。图自越通社

在第一阶段，越南邮政优先处理5公斤以下的小型包裹，包括档案、文件和电子商务快递。无人机邮政航线不仅显著缩短两个特殊地理条件地区之间的配送时间，还为客户提供了更快速的收发选择，并支持实时状态追踪。



该航线还助力增强在交通中断时的服务应对能力，有助于推动“受控试点模式”，为监管机构完善智能物流政策及发展低空经济提供数据支持。



芹耶—头顿低空无人机物流航线将成为监管机构评估该模式扩展至更多专业化应用领域的重要依据，例如：紧急医疗运输、支持自然灾害应对以及智慧城市管理。在所取得成果的基础上，胡志明市力争构建一个绿色、智能且灵活的物流网络，以满足数字时代可持续发展的要求。



该航线的开通具有重要意义，开启了全新的运输方式，并为低空无人机在邮政及城市物流领域的应用奠定了基础，满足日益增长的快速、灵活且高效的交付需求。低空无人机有望助力缩短运输时间、优化成本，并有效缓解传统交通基础设施的压力。（完）