全国喜迎新年，开启发展新纪元

在胡志明市，作为首次以超大城市规模迎接新年的一年，各项庆祝活动以更高规格举行。市政府在全市设置6个新年烟花燃放点，数量较往年增加，其中包括西贡码头国际金融中心（Saigon Marina IFC）区域，标志着胡志明市国际金融中心正式成立。2026迎新年倒计时活动继续在阮惠步行街举行，突出越南文化主题，吸引大量市民和游客参与。

除陆上活动外，西贡河上的迎新旅游产品同样受到关注。首次推出的跨年游船项目吸引了大量游客参加，其中包括许多国际游客，反映出城市旅游持续复苏并呈现积极增长势头。

在首都河内，一系列迎接2026年元旦的文化艺术活动自12月下旬陆续展开。以还剑湖—龟塔艺术灯光空间和数字化遗产展览为代表的活动，通过融合科技与艺术，生动展示升龙—河内的历史与文化内涵，进一步塑造首都富有传统价值、开放友好的城市形象。

广宁省下龙市的夜景。图自互联网

除两大城市外，全国多地同步举办规模不等的新年庆祝活动，与推动旅游发展和吸引游客紧密结合。值得一提的是，富国岛推出持续多日的音乐及烟花表演活动，进一步巩固其作为重要国际旅游目的地的地位。一些在行政整合或拓展发展空间后的地方（如嘉莱、宁平等省），也正借助新年契机推出新产品、挖掘新潜力，为2026年经济增长积蓄动力。



全国旅游市场呈现活跃态势。其中，广宁、西宁、庆和等重点旅游省市客流和服务需求明显上升，各地集中推进产品创新，拓展旅游体验空间，力争延长游客停留时间、提高消费水平。



专家认为，新年期间的节庆活动和旅游产品不仅有助于提升旅游收入，更在塑造国家形象、增强旅游业长期竞争力方面发挥重要作用。在越南力争2026年接待2500万人次国际游客的背景下，各地迎新活动被寄予厚望，有望为新一年旅游业实现强劲、可持续增长奠定良好基础。（完）