全国合作社论坛：制定有力政策支持合作社扩大市场

越南合作社联盟11日举行2025年国家合作社论坛，主题为“ 促进绿色生产方式转型，实现可持续发展”。越南政府副总理阮志勇主持论坛。越南合作社联盟主席高春秋芸、农业与环境部副部长武文兴、财政部副部长阮德心共同主持论坛。



越南合作社联盟主席高春秋芸在论坛开幕式上致辞时表示，目前，越南有超过3.35万家合作社，涉及多个领域，其中农业领域合作社占合作社总数的64％以上，参与合作社的农民超过380万人。以合作社为核心的集体经济在连接生产、提高劳动生产率、构建价值链等方面的作用日益凸显。



高春秋芸强调，如果合作社得到有效发展，不仅有助于增加居民收入，还可以促进GDP增长，帮助越南实现可持续增长目标。



财政部民营企业与集体经济局局长裴英俊表示，要成功实现绿色转型，需要制定适当的扶持政策，为合作社获得技术、资金、扩大市场等方面支持提供便利。



2023年《合作社法》及其实施细则有助于促进系列扶持政策落到实处，为集体经济发展注入动力。此外，农业领域的合作社，除了享受一般政策外，在向有机农业和可持续生产转型时，还可以获得资金、种子和技术方面的支持。



裴英俊表示，为推动绿色转型，各部委各行业需要抓紧落实2023年《合作社法》，同时审查、调整不合理的政策，确保与新法规相一致。

裴英俊强调，集体经济部门要突破固有思维，积极主动，发挥创造力，不依赖国家支持。同时大力推动数字化转型、绿色转型、科技应用、循环经济、有机农业。



经济专家艮文力表示，为了促进合作社发展，为经济做出更大贡献，必须促进绿色发展战略和计划与国家、地方和合作社自身的发展计划和战略对接。可以设定到2030年集体经济和合作经济对GDP的贡献率为4%至5%的目标。



艮文力指出，要尽快出台“绿色分类”清单，确定重点扶持产业，建立环境影响评估机制和标准；颁布改变消费者消费、生活与投资行为的政策；通过税收、费用和利息激励提供财政支持；设立绿色转型扶持基金，鼓励私人投资绿色领域，并培训优质人力资源，为转型进程提供服务。



艮文力强调，越南合作社联盟需要转变思维，将绿色转型视为对人才、技术和品牌的战略投资。在有效实施2023 年《合作社法》和2024 年《土地法》的同时，应及时部署新的合作社模式，提高干部能力，增强吸引资能力，改善与其他经济部门的联系。



论坛上，各位代表还分享了绿色生产方式、获取绿色生产支持来源、打造品牌等内容。论坛还针对各地合作社面临的困难，寻求有效支持合作社发展绿色生产、实现可持续发展的措施。（完）