全国各省市人民议会工作总结和部署会议闭幕

21日，为期一天的全国各省市人民议会2022年工作总结和2023年工作任务部署会议在广宁省闭幕。

越共中央政治局委员：国会主席王廷惠，中央书记处常务书记吴文赏；国会常务副主席陈青敏；越共中央委员：政府副总理陈流光、广宁省委书记、人民议会主席阮春记等共同主持会议。

会议已听取了国会代表工作委员会主任阮氏青作了国会常委会2022年省级人民议会工作情况和2023年核心工作任务方向的报告。

代表各地区的18个省市人民议会的代表已发表意见，分享好经验和好做法，坦率指出尊在的不足，提出有效发挥人民议会的作用的建议和意见。

国会主席王廷惠发表总结讲话时已指出2022年所取得的成果，强调，在国家所取得的成就离不开民选机构的重要作用。国会、国会常委会、国会各机构、各级人民议会等已积极革新，提高立法、监督和对国家和每个地方重大问题做出决定等工作质量和效果；集中制定和完善发展体制，实施各大突破，核查和解决各困难，疏通和解放资源，为推动经济社会复苏和发展注入动力。

关于2023年的任务，王廷惠指出，在2022年取得的成就和提取的经验教训，建议各省市人民议会付出更大努力、负起更大责任和采取更坚决的行动。其中包括急需贯彻落实党的观点、主张和路线；国家的法律和政策；地方的各发展目标、定向和计划，从而更好履行其职责和被交办的任务。

王廷惠认为，人民议会在地方朝着现代、有效力、效果、集中管理发展方向推进管理革新中起着重要作用；确保宪法和法律至上，提高透明度、说明责任和居民的参与；为建设服务人民、民主、法治、专业、现代、科学、廉洁、公开、透明的行政做出贡献，高举服务人民精神，创建利于企业生产经营活动的便利环境。与此同时，逐步提取经验教训，以提高工作效果，加强各省市人民议会的责任。

王廷惠建议各省市人民议会选择和实施各项核心任务，研究颁布关于国会和政府关于经济i社会发展、财政预算、公共投资等的决议组织实施和监督工作的决议等。

王廷惠建议需集中提高人民议会各项决议的质量，确保其正确预测性、量化政策目标。各项措施和任务具体化，切合实际，容易展开、检查和监督。制定和组织实施2023年监督计划确保适合性、紧密和有效。

王廷惠表示，2023年，国会和人民议会将对由国会和人民议会选举或批准的职务投信任票。这是第十五届国会任期内唯一一次投信任票，有助于对干部信任、履职工作进行评价；帮助干部自己整改，急需奋斗和磨练，是党委、党组织培训、欸杨、安排和使用干部的重要基础，提高干部领导、管理和监督工作。

王廷惠还建议各地方人民议会进一步提高人民议会代表的作用、责任、能力和威信，将其与提高人民议会代表组工作质量相结合。（完）