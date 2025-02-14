全国各省市举行响应消费者权益日系列活动

越南工贸部透露，全国大部分省市已启动响应越南消费者权益日（3月15日）的活动。2025年，该活动以“信息透明与负责任消费”为主题，旨在提高消费者保护意识，并营造良好的商业和消费环境。

2025年消费者权益日的一系列相关活动将贯穿全年，重点聚焦元旦节、春节等购物高峰期。相应活动从 2024 年 11 月启动，3 月为高峰期，并根据各地实际情况持续开展。

工贸部将组织一系列活动，包括消费者权益日启动仪式、法律宣传活动、研讨会、培训活动、消费者回馈计划以及消费者权益知识竞赛。

通过今年主题，贸易部呼吁政府机构、企业和公众的共同参与，使消费者权益日成为社会经济生活中的重要亮点，确保消费者的基本权益，尤其是获取透明、安全信息的权利。

据 2015 年 7 月 10 日政府总理第 1035/QĐ-TTg 号决定， 3 月 15 日被定为越南消费者权益日，旨在宣传消费者保护法律，提高企业责任意识，并营造健康的文化消费。

此外，越南消费者权益日还有助于建立可持续的商业环境，促进消费和经济增长。2023年6月20日，国会通过了《2023年消费者权益保护法》，于2024年7月1日起生效，进一步肯定越南消费者权益日的重要性。（完）