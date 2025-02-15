全国各地将继续举行2025年新兵交接仪式

据《人民军队报》，2月14日，第四军区清化、乂安、河静、广平、广治、顺化等地已隆重、快速、安全举行2025年新兵交接仪式。

党委、第四军区根据既定目标，指挥各单位、各地严格认真执行征兵工作各阶段各环节，确保民主、公开、透明、依法、完成目标。



越共中央委员会委员、清化省委书记阮尹英同志和越南人民军副总参谋长阮文义上将出席清化省清化市新兵交接仪式，并向其赠送礼物，鼓励入伍青年。今年清化省入伍青年的质量比2024年提高，其中本科和大专学历达5.3%，入党的青年占近25%，经过体检健康达一等、二等标准的入伍公民占近80%，少数民族同胞青年占30%。为了得到这个结果，省兵役理事会严格管理随时入伍公民来源，定期审核和补充大专和本科和职业高中学历毕业生公民，做好兵役法宣传教育工作；严格落实健康检查工作，特别是对做好军队后方政策和子女入伍家庭社会政策工作。

越南人民军总政治局副主任黎光明上将出席乂安省南坛县的新兵交接仪式。近年来，征兵工作受到乂安省党委和各级政府的重视领导指导。征兵工作从筛选、随时入伍源管理、体检，严格组织，民主、公开、依法进行。地方党委、政府和社会政治组织做好鼓励青年安心入伍工作。乂安省入伍青年质量较去年有所提高。特别是全省有1000名青年撰写自愿参军入伍申请书。

越南人民军副总参谋长范长山中将出席河静省锦川县的新兵交接仪式。 2025年，河静省将采取多项有效措施确保实现招收青年入伍的目标。全省各地为今年征兵任务做好准备。经过精心准备，河静省确保了足够的入伍公民参军指标、质量，比往年更加均衡，其中经过体检健康达一等、二等标准的入伍公民占近75%，学历中专到本科的达11.7%。

* 2月14日，广平省一律举行2025年新兵交接仪式。此前，该省各单位、地方、各关部门、团体举行见面会并向入伍青年赠送礼物，总价值超过50亿越盾；颁发存折29本（总价值1.65亿越盾）；向处境特别困难的青年赠送 12头牛苗（总价值 1.32 亿越盾）。（完）