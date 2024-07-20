全国各地人民对阮富仲总书记的逝世感到无比沉痛

安江省委宣教部副部长阮友盛博士对阮富仲总书记表示崇高敬意并强调，阮富仲总书记是一位尽职尽责、富有远见，既有杰出的理论思想又有科学的领导方法，方向坚定、言行一致的领导者；他生活简朴，接近同胞、同志、同事和下属。许多国内外研究人员、领导干部、党员或广大群众纷纷表达对阮富仲总书记的爱戴，亲切地称其为“人民心中的总司令”。



阮有盛表示，“我始终牢记阮富仲总书记的嘱咐：‘想当一名党员、‘想当一名干部，首先要做一个真正的人、一个懂得尊重诚信和名誉的人。因为名誉是一生中最高尚的东西，名誉是诚信的最高体现，是对每一名干部、党员的最高要求。’”



安江省信息与传媒厅厅长黎国强富表示，阮富仲总书记的生平和事业始终展现出真正共产党人的最佳品质，闪耀着革命道德，是一位以身作则、英明朴实、终身献于革命事业、且受到越南人民尊敬的领导人。



黎国强感动地说，“总书记的逝世，是党和国家的一个巨大损失，给各阶层人民留下无尽的悲痛。阮富仲总书记留下的领导思想、观点、作风与道德将继续得到深入研究、深入领会与进一步弘扬，特别是在党建设和整顿事业中。”



国会主席阮富仲2010年6月28日到访河内的河静省优秀儿童代表团。图自越通社



*自7月19日惊悉阮富仲总书记逝世之后，乂安省演州县演碧乡人民已采取具体行动来表达对阮富仲的深深敬意、真诚感谢和沉痛哀悼。



具体的是，演碧乡决胜村的人民已通过官方媒体和广播喇叭向人民群众简要介绍阮富仲总书记的简历、事业和贡献。村里许多家庭已准备好国旗，为阮富仲总书记降半旗致哀。



决胜村的阮廷新先生表示，“昨天下午获悉阮富仲总书记逝世之后，我和村里许多人都感到非常悲伤和遗憾。阮富仲总书记为党的建设和整顿事业以及将国家建设得更加繁荣富强，确立国家在国际舞台上的地位倾尽毕生的精力和心血。总书记的逝世是党和国家的重大损失，但总书记留下的基础和贡献以及全党、全民和全军数十年来在全面革新事业中所取得的成就充分体现了我党的强大团结力量。我个人对党的领导充满信心，并且将团结一心出色完成越共十三大所确立的目标。”



*芹苴市盖朗郡黎平坊的党员、原芹苴市社保经理杨文小先生获悉阮富仲总书记逝世时，对国家失去了一位才德兼备的领导人感到震惊和悲痛。



杨文小先生认为，在担任近三届党最高领导人期间，阮富仲总书记已为党建和国家建设事业作出了丰功伟绩。首先，党建设和整顿以及学习和践行胡志明主席思想、道德、作风等方面工作取得了许多重大成果。特别是，由总书记亲自启动、亲自指导、以“无禁区”原则开展的反腐败工作迄今卓有成效，受到人民群众和地方党组织的高度信任。



在阮富仲总书记的领导下，越南的政治、经济、文化、社会、国防安全等领域发展均迈上了新台阶，同时确立了越南在东南亚和国际上的地位。他同时也相信，越共中央委员会、政治局、国会、政府将继续团结一致，引领全国稳步前行。



*海阳省干部、党员和人民获悉阮富仲总书记逝世时都感到十分悲痛和遗憾。海阳省至灵市委常务委员会委员、宣教部部长阮明胜表示，多年来他一向关注阮富仲总书记在各场会议和接待选民活动上所发表的讲话，从而感受到了党最高领导人对干部和各阶层人民的亲近和感情。此外，我也仔细研究阮富仲的《坚决、坚定不移推进反腐败反消极斗争，为建设日益清正廉洁和稳固强大的党作出不懈努力》、《建设和发展富有“越南竹子”特色的全面现代对外和外交事业》、《推进党风廉政建设，为胜利实现党的十三大决议作出贡献》等书籍，并与市委宣教部一道贯彻落实并及时向干部、党员和人民宣传。总书记的书籍体现了党最高领导人的智慧、本领、战略思维、密切指导及其对国家重大问题的心血。（完）