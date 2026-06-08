全力纾困解难 力争实现2026年经济两位数增长目标

会议决议指出，预计今后世界和地区形势依然复杂多变、难以预测，并将对全球增长前景产生影响。越南国内经济仍将面临来自外部和内部的诸多困难和挑战。

面对此情况，政府和政府总理要求各部部长、部级机构负责人以及各省市人民委员会主席继续推动中央、国会、政府、政府总理各项决议、结论和指示中所明确的各项经济社会发展任务和措施高效落实，全面梳理需在2026年6月及第二季度完成的各项任务，从而切实指导，抓紧抓实抓好任务落实。

构建安全、透明的资本市场和证券市场



各部门、机关、地方、国有集团和企业必须紧紧围绕2026年数经济两位增长的目标、要求和调控情景，明确增长潜力空间，全力实现既定目标。

主动、灵活、及时且高效地实施货币政策，并与合理扩张、具有针对性的财政政策以及其他宏观政策紧密协调，从而支持经济增长，控制通货膨胀，稳定宏观经济大盘，确保各大经济指标运行在合理区间；同时推动进出口与消费可持续发展，控制贸易逆差等。

集中破解困难和障碍，完善机制和政策，推动资本市场、证券市场、企业债券市场以及中长期融资渠道的安全、健康、透明和高效发展。

另一方面，加强对价格和市场的检测管控，依据法律规定和市场机制灵活运用各类生产和价格管理和调控工具，保障供需平衡和价格稳定。对电价、医疗服务价格以及教育服务价格等国家管理的商品和服务价格调整进行深入研究和审慎评估，尽量减少对居民消费价格指数（CPI）的叠加影响，确保通胀得到有效控制并符合既定目标。

全力加快公共投资资金拨付力度 确保电力和成品油供应充足



各部门、机关和地方切实指导加快公共投资资金的拨付力度，将其视为重点政治任务以及衡量集体和个人履职尽责情况的重要考核指标。

采取强有力措施，确保电力和成品油供应充足，满足人民群众和企业生产经营与消费需求，特别是在2026年高温季节和旱季等用电高峰期，在任何情况下绝对不得出现电力和成品油短缺现象。同时，加快推进重点电源、电网及输电工程项目进度，大力推进节约用电、高效用电行动。

重点解决涉及能源、石油天然气、加工制造、矿产等领域的重大工业项目，增强国内生产能力，保障原材料和能源供应，提高经济自主性。此外，确保在任何情况下都能保障粮食安全，推动国内市场发展，拓展并多元化出口市场等。

此外，及时有效实施第十六届国会第一次会议所通过的14部法律和决议；加快制定并颁布相关实施细则及指导性文件，确保这些法律和决议协调一致，同步推进，避免出现法律“空白”现象。

集中培养高素质人力资源



集中尤其是新兴产业、数字化转型、绿色转型以及应对气候变化等领域培养高素质人力资源。按进度完成政府总理第808/QĐ-TTg号决定中关于战略技术发展的任务；将战略性技术产品发展确定为一项重点优先任务。加快开展刺激夏季旅游活力方案，将旅游发展与文化遗产保护及价值弘扬相结合。

与此同时，切实抓好社会保障工作，筑牢国防安全的坚实砥柱，维护政治安全、社会治安秩序；高度重视反腐败、反消极现象和反浪费工作；提升双边与多边外交层次，有效履行各项国际条约和协定等。（完）