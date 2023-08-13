全力推动沿海经济发展

越南沿海城市乃至各城市正在为每个地方、地区和全国经济社会发展做出重要贡献。

越南全国沿海城市40多座，其中包括胡志明市、岘港、芽庄、头顿、迪石、富国等，包括沿海城市在内的各城市为越南GDP增长的贡献率达到70%左右，其在国家经济社会发展中的重要性日益凸显。因此，城市发展是经济发展的动力，为建设独立、自主、积极和主动融入经济一体化的经济体作出贡献。

越南建设部城市发展局原副局长杜秀兰副教授谈到各地方海洋经济发展优势时表示，越南拥有的海岸线长3260多公里，以及包括黄沙和长沙两座群岛在内的数千座大小岛屿，越南海洋经济发展潜力巨大。

越德大学教师阮玉孝博士表示，沿海城市对发展旅游业具有特殊地位，具有较高的竞争力，有利于提高周边各大城市中心的吸引力，对区域和国家经济产生积极影响。

明确城市规划与发展的重要性，越共中央政治局于2022年1月24日颁发关于《近期至2030年、远期展望至2045年的越南城市规划、建设、管理、可持续发展》的第6号决议（06-NQ/TW）。其中强调，城镇化是未来社会经济快速和可持续发展的客观因素和重要推动力。

与此同时，《近期至2030年和远期展望至2045年越南海洋经济可持续发展战略》既定了到2030年，海洋经济对国内生产总值的贡献将达到10%左右；28个沿海省市的经济总量预计占全国国内生产总值的65%至70%；到2045年，越南将成为可持续发展、繁荣、安全的海洋强国；海洋经济为国家经济做出重要贡献等目标。这将为包括沿海城市在内的沿海地区的发展指明方向和注入动力。

专家认为，从规划和建筑的角度来看，越南正在走向生态、智慧、适应气候变化、可持续发展的海洋城市模式，这是未来的必然趋势。因此，沿海城市规划应以服务人民为中心。

同时，在旅游服务中要注重技术应用，激励使用替代能源、节电节水、废物再利用。特别是，需要完善旅游业废物收集和处理系统，以确保旅游业对环境，特别是海洋环境的负面影响最小化。

此外，为了确保一个专业性强、地理位置对海洋和岛屿主权保护发挥重要作用、适应气候变化影响的城市的可持续发展，需要着力提高各级政府的城市管理能力。（完）