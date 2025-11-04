全力加快暴雨洪灾后恢复正常生产生活秩序 同时主动应对台风“海鸥”

洪水导致104间房屋倒塌或被冲走，其中岘港受灾最严重，共78间，453间房屋受损，79854间房屋被淹；10816公顷稻田和作物被淹受损；685

据截至11月4日10时的统计数据显示，暴雨洪水已造成46人死亡和失踪， 76人受伤。

洪水导致104间房屋倒塌或被冲走，其中岘港受灾最严重，共78间，453间房屋受损，79854间房屋被淹；10816公顷稻田和作物被淹受损；68513头家畜、家禽死亡或被冲走；8.3公里的沟渠被冲塌或损坏；37公里河岸、海岸被侵蚀。

在交通领域，据建设部的报告，目前仍有39处道路中断，其中中央管理线路有28处，当地管理的国道上有11处中断。

11月3日，铁路部门因洪水上涨暂时封锁了北南铁路顺化—文舍路段。

此外，广义省9个乡、坊因停电影响，失去了二级专用数据传输网络连接；从河静到广义的公共通信已恢复并正常运行。

目前，各地方正在继续核查、统计灾情，并组织灾后恢复工作，以尽快恢复生产、稳定群众生活。

关于应对近东海台风指挥工作：国家民防指导委员会于11月2日发布了通知，要求从清化至安江的沿海省市主动应对接近东海台风“海鸥”。

11月3日，农业与环境部水利工程管理与建设局向顺化至庆和各省市农业与环境厅发文，要求主动指导确保水库、水坝安全，并制定应对和减灾措施，应对台风“海鸥”可能带来的影响。

同日，外交部领事局已向本地区各国驻越南大使馆发出照会，请求为越南渔船避风、救援及必要时修理船只创造便利条件。

从清化到安江的沿海省市正根据国家民防指导委员会的通知部署应对台风的措施，其中6个省市已发布通知和文件，要求各厅局和地方密切关注台风动态，主动落实防范措施；当前重点是迅速开展暴雨洪灾后抢先救灾和恢复工作，向在海上作业的船长、船主主动避险、调整生产计划，确保人员与财产安全；同时主动调度水库，降低水位至防洪迎水位，确保下游安全。（完）

