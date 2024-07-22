全世界五大洲同志高度赞赏阮富仲总书记所作出的巨大贡献

*印度全印前进同盟中央书记加内桑·德瓦拉詹（G. Devarajan）接受越通社驻新德里记者采访时评价，阮富仲总书记的任期在巩固越南共产党、促进越南经济发展、反腐败、增进民生福祉、越南深度融入全球经济等方面留下了深刻的印象。



总书记的领导为加强党的思想建设和组织纪律作出了贡献。阮富仲总书记还提出了经济发展的许多战略方向和重要总体政策，支持经济改革以保持增长，同时实现现代化与其他经济原则平衡。在总书记的领导下，越南加入多项自由贸易协定，日益融入全球经济。



德瓦拉詹表示，“零容忍”的反腐败斗争是阮富仲总书记任期内最引人瞩目的一点。重点改善越南人民的生活质量，优先实现减贫、改善医疗保健和教育，以及解决环境问题等的举措。



阮富仲总书记还在加强政党关系、与世界各地共产党和社会主义建立牢固关系方面发挥着重要作用。



德瓦拉詹评价，阮富仲总书记在宣传越南文化，利用文化外交加强越南与世界的连接，同时促进民间交流以培育国际友好合作之情作出巨大贡献。



*“阮富仲总书记把毕生献给了党和国家的事业和人民福祉。在以阮富仲总书记为首的越南共产党的领导下，越南取得了许多重大成就，并继续致力于和平、稳定与发展。”这是埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利（Salah Adly Abdelhafiz）7月21日接受越通社驻开罗记者的采访时所强调的。



萨拉赫·阿兹利代表埃及共产党中央委员会对阮富仲总书记逝世向越南共产党的越南人民表示深切哀悼。埃及共产党总书记强调了阮富仲总书记在越南革新、反腐、社会主义建设事业中作出的巨大贡献。阮富仲总书记是阿拉伯共产党和阿拉伯人民，特别是巴勒斯坦人民的忠实朋友和同志，支持以和平方式解决巴勒斯坦问题，争取实现全面、公平、持久，符合国际法和联合国所有相关决议，确保有关各方的合法利益的解决方案。



*乌拉圭共产党总书记胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）接受越通社驻南美记采访时强调，“阮富仲总书记是把毕生献给社会主义斗争建设事业，致力于一个自由、发展和繁荣的越南的革命者。”





2018年3月26日，阮富仲总书记会见了反抗法国殖民者在越南进行非人道战争的精神象征——雷蒙德·迪女士。图自越通社

胡安·卡斯蒂略强调：“阮富仲总书记是越南重要的理论家之一。阮富仲同志在其革命生涯中，为理论工作做出了许多贡献，发表了大量文章、研究课题、演讲和许多重要著作。”



胡安·卡斯蒂略指出，曾被翻译成西班牙语的阮富仲的名为《坚定革新之路》两卷丛书，是阮富仲在理论工作上的贡献的充分证明。他强调，将继续在拉丁美洲传播阮富仲总记的著作。



胡安·卡斯蒂略强调，在阮富仲总书记的领导下，越南对外工作不断迈上新台阶，灵活应对当前和未来的挑战。在阮富仲总书记的“竹子外交”政策下，越南本着独立自主的原则，扩大与世界各国的关系，服务于维护和平、融入国际社会、促进贸易发展。



*据越通社驻布鲁塞尔记者报道，比利时工人党对外部部长伯特·德·贝尔德（Bert De Belder）就阮富仲总书记逝世致唁电表示，比利时对失去像阮富仲同志这样受人尊敬的领导人感到巨大的损失。（完）