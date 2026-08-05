党际外交为国家间关系奠定政治基础

阮孟强介绍，在越南的全面外交体系中，党际外交与国家外交和民间外交是紧密相连、相互补充的三大支柱。其中，党际外交在对外战略定向、发展政党关系中发挥着核心作用，为越方与其他国家和伙伴的关系构建政治基础、创造有利条件。

越共十四大决议要求大力发挥越南对外工作的综合力量，其中党际外交需要主动将政治关系转化为切实的合作成果，同时继续成为理论交流、党建经验分享、国家治理和干部培训的渠道。

在评估近期成果时，阮孟强表示，党际外交工作得到主动、同步开展，为总体对外成就作出了积极贡献。越南共产党与各邻国、社会主义国家和传统友好国家各政党之间的关系继续得到巩固，有助于增强政治互信和双边关系定向。关系网络也扩展到执政党、参政党以及有影响力的各政党，为越南与各国的关系奠定了更广泛的政治基础。

在多边渠道上，越南共产党积极参与区域和国际政党论坛。值得注意的是，根据越南的倡议，首次东南亚各政党座谈会于2026年6月在河内举行。党际渠道的合作内容日益务实，聚焦组织建设、干部工作、国家治理、科技和数字化转型等，既有助于介绍越南经验，也有选择地吸收国际知识。

关于中央对外部与外交部的合并，阮孟强表示，这是为精简组织机构、提高对外工作效能而作出的重大决策。合并后，外交部迅速完成了组织健全，确保工作顺畅交接，继承中央对外部干部队伍的经验，同时保持了党际外交工作的特殊性。实践证明，新模式为多项倡议的推进创造了条件，其中包括与新加坡人民行动党的战略对话和东南亚各政党座谈会。

据阮孟强表示，党际外交的独特价值源于各政党在各国政治生活中的作用。政党关系有助于增进了解、增强政治互信，并为国家间关系提供长远定向。对越南而言，通过与世界各政党的关系，党际外交为深入交流战略性和长期性问题创造了条件，有助于化解分歧、缩小差异，为将政治关系转化为务实合作奠定基础。这也是深入交流理论、路线和执政经验的渠道，服务于完善路线和提高党的领导能力。

关于今后的方向，阮孟强表示，党际外交工作将紧密遵循十四大决议、第06号决议和政治局第49号结论；继续巩固与各邻国、社会主义国家和传统友好国家各政党的关系，同时有重点地扩大与执政党、参政党的关系。合作内容将与国家发展目标更加紧密结合，特别是科技、数字化转型、绿色转型和人才培养；同时提升越南共产党在多边论坛上的作用，继续发挥东南亚各政党座谈会的倡议，并筹备主办2028年亚洲政党国际会议（ICAPP）。（完）