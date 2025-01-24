党建95周年：“95周年·为我党而自豪”图片展在胡志明市举行

胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠在图片展开幕式上致辞时强调，越南革命95年来丰富和生动的实践证明了党的正确和英明领导是决定一切胜利，为越南民族创下许多奇迹等的第一因素。越南共产党始终意识到自己对民族命运、国家未来的作用和重任。我们为越南共产党而自豪，对党和革新事业的胜利充满信心，在全党、全民、全军的努力下，越南将稳步迈向新纪元-民族奋发图强的纪元。

“95周年·为我党而自豪”图片展于1月24日至2月9日在蓝山公园、巴斯德-黎自仲路、同起路等举行。

在蓝山公园，图片展展示主题为“95周年·为我党而自豪”，展出90张图片，让观众回到建党过程的初期——越南革命历史一个特别重要的转折点。刚建立的党已同胡志明主席领导人民掀起革命高潮，成功进行1945年八月革命，建立了越南民主共和国。九年后，我们打败了法国殖民者，创造煊赫五洲、震动地球的奠边府大捷。

党以正确、英明的领导路线，陆续领导全军、全民先后打败美国帝国主义的残酷战争战略，取得了辉煌的胜利，巅峰为最具历史意义的胡志明战役，结束了长达30年的民族解放斗争，解放南方，统一国家。

党建95周年：“95周年·为我党而自豪”图片展开展仪式。图自越通社

实施革新近40年，我国已跻身全球40大经济体行列，与世界194个国家和地区建立外交关系。同时获联合国和国际友人市委消除贫困的亮点，不断提高人民物质和精神生活水平。越南已成为和平、稳定、好客的象征，外国投资者和外国游客的目的地。

在同起路（文化体育局前面），图片展展示主题为“胡志明市自信同全国稳步迈进新纪元——民族奋发图强的纪元”，展出78张图片，推介胡志明市在2024年在各领域的十大亮点，在经济、文化社会、国防安全、加强国际合作灯领域取得的成就。

在芝陵公园对面的图片展主题为“以胡伯伯名字命名的城市中的春色”，展示49张图片，反映了胡志明市各地喜迎新春的气氛。（完）