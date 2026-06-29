兑现投资承诺 发挥企业在越老关系中的作用

据越通社驻老挝记者报道， KN万象集团有限责任公司（KN Vientiane Group Co., Ltd）与Real Concept房地产有限责任公司（Real Concept Real Estate Sole., Ltd）28日在老挝首都万象正式签署战略合作协议，共同开发隆城—万象经济特区房地产项目。这是兑现投资承诺的具体举措，同时体现了两国企业主动推动越老经贸合作提质增效的积极作为。

该房地产项目位于隆城—万象经济特区（隆万特区），这是占地557.28公顷、总投资10亿美元的示范性项目。这也是老挝政府首次批准越南企业获得最长99年土地租赁期限，配套一系列优惠政策，如允许外国人拥有房屋所有权、长期居留签证以及有关所得税和增值税的优惠政策。

目前，该特区36洞国际标准高尔夫球场和临河高端别墅样板城区有效投入运营。按照规划，五星级酒店、国际医院、贯通式学校以及国际商业中心等大型社会基础设施项目也正持续推进建设，旨在将该特区打造成为现代化的经济特区，为老挝吸引资源，促进经济增长作出贡献。

KN万象集团有限责任公司总经理黎辉煌表示，该公司坚持打造具有真实价值的房地产产品，满足客户不断提升的需求，同时助力提升城市面貌和社区生活质量。

他承诺将继续集中资源，坚持高质量投资，确保产品质量、基础设施建设进度，并全面履行对客户及战略合作伙伴的各项义务与承诺。

Real Concept房地产有限责任公司经理布阿维昂·占帕潘（Bouavieng Champaphan）表示，老越两国人民之间深厚的精神纽带和历史传统将成为新时代两国经济合作的重要支撑。布阿维昂·占帕潘表示，老越两国人民和企业界将继续携手合作，为推动两国经济社会不断强劲发展作出切实贡献。

隆城—万象经济特区房地产开发合作项目充分体现了越老两国企业友好合作、携手同行、共谋发展的精神。在老挝的越南大型投资企业与老挝一家100%本土资本企业之间的合作被经济专家评价为积极举措，为万象高端房地产市场注入新动力，为进一步深化越老两国对外经济合作关系以及特殊关系作出贡献。（完）