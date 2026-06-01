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“光明的明天”基金会募捐超2.2万亿越盾 资助贫困癌症患者

5月23日晚，2026年“光明的明天”募捐艺术交流活动在胡志明市举行，共募集善款超过2.238万亿越盾。这些资金由企业、社会组织和爱心人士共同捐赠，将用于帮助全国范围内的贫困癌症患者。 5月23日晚，2026年“光明的明天”募捐艺术交流活动在胡志明市举行，共募集善款超过2.238万亿越盾。这些资金由企业、社会组织和爱心人士共同捐赠，将用于帮助全国范围内的贫困癌症患者。

本次活动由“光明的明天”癌症患者援助基金会主办，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶，以及卫生部、胡志明市领导等出席。活动融合艺术表演与慈善精神，传递“没有人应独自与癌症抗争”的理念。多位知名艺人登台献艺，通过感人至深的节目，特别是贫困癌症患者与病魔抗争的真实故事，引起现场广泛共鸣。

范氏清茶在致辞中对卫生部和基金会15年来的努力给予高度评价。她表示，该基金会已成为全国数万名癌症患者的重要依靠。目前，已有超过5万名贫困癌症患者获得治疗费用、药品及医疗服务支持，许多家庭因此渡过难关，不少孩子也得以重返校园。

范氏清茶强调：“及时的关爱与帮助，不仅为患者创造更好的治疗条件，更坚定他们与病魔抗争的信心和勇气。”她呼吁企业、爱心人士及全社会继续携手同行，不让任何一位贫困癌症患者在求生的路上孤军奋战。

基金会副主席、副教授、医学博士黎文广表示，成立15年来，基金会累计募集善款超过5万亿越盾，帮助了5.3万多名贫困癌症患者，为1.2万多名患者提供靶向治疗药物，并为全国8万多人提供免费癌症筛查。

活动期间，基金会还启动了2026年“百万爱心送给癌症患者”行动。民众可通过银行应用程序扫描VietQR二维码进行捐赠，所有善款信息将在1400国家人道信息门户网站上公开透明。

当天早些时候，为迎接“六一”国际儿童节，基金会还与第二儿童医院联合开展慰问活动，向包括160名癌症患儿在内的260名住院儿童赠送礼物。范氏清茶副总理亲临现场，鼓励孩子们勇敢战胜病魔，早日康复，重返校园与正常生活。（完）

报道/越通社

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