2025年，中部—西原地区各省市屡遭自然灾害侵袭，造成重大人员伤亡和财产损失。面对此情况，贯彻落实越共中央总书记苏林和政府总理的指导意见，中央公安党委和公安部领导将光中战役确定为一项紧迫且具有深远意义的政治任务。



以雷厉风行、果断决绝、充满人文关怀的精神，光中战役为数千户受灾群众尽快稳定生活、安心过年作出了重要贡献。光中战役的目标是，全部倒塌的房屋必须重建，100%受损房屋必须修缮，确保群众安全生活，绝不让任何人掉队。这不仅是一项行政命令，更是公安战士针对受灾群众发自内心的使命。

据相关报告显示，公安力量已牵头在河静省、顺化市、岘港市、广义省、嘉莱省、得乐省、庆和省与林同省新建了419间房屋，同时参与受损房屋修缮活动。全部工作量完成进度比政府总理要求提前并超出30%。



除住房外，因暴雨洪涝受损的学校和医疗机构也已实现100%修复，并于2025年12月20日前全部完成，确保民生所需的各项基本公共服务迅速恢复。



与此同时，公安部也开展多项民生保障与救助活动，对每套新建住房给予5000万越盾的支持，河静省则获得10亿越盾的支持。全国公安人民力量共同捐出一天工资并动员社会化资源用于支援灾区群众。900多吨生活必需品、清洁用水、医疗物资和药品被及时运送和发放；医务队伍也被派往灾区提供诊疗服务，协助做好疾病防控工作等。



通过一块块砖石、一座座新房的建成，人民群众对党、国家以及人民公安力量关怀与支持的信心不断得到巩固与增强，成为激励灾区群众安心劳动、恢复生产、稳步建设富足而可持续生活的重要动力，让他们在一座座充满情义的新居中，满怀信心地迎接一个平安祥和的新春。（完）