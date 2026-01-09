“光中战役”：提前超额完成建房任务，助力中部—西原地区灾后重建

公安部副部长邓鸿德中将在会上宣布，人民公安力量已圆满完成并全面取得“光中战役”的决定性胜利。该战役由越共中央公安党委和公安部直接领导，被确定为一项具有深刻人文意义的重点政治任务，其核心目标为：确保100%完全倒塌的房屋得到新建，100%受损房屋得到修复，切实保障受灾民众在新春佳节前拥有安全、稳定的住所。



为落实这一目标，人民公安力量展现了高度的责任感与行动力。中部—西原9省公安部门累计动员了1.1万余人次的干部、战士，并增派了300名机动警察及公安院校学员直接支援一线。行动与 “三最竞赛运动：纪律最严、忠诚最高、贴近群众最深” 紧密结合，公安部派出的工作组全程深入基层督导。



报告显示，人民公安力量牵头为房屋倒塌群众新建了419套住房，并在河静、顺化、岘港、广义、嘉莱、得乐、庆和、林同等地同步修复了相关基础设施。整体建设任务比政府总理要求的进度提前并超额完成30%。特别值得一提的是，所有受损住房、学校及医疗机构均已于2025年12月20日前修复完毕。

机动警察司令部第三业务培训与职业教育中心官兵在上德乡帮助民众清扫新房 图自越通社

在岘港市，市公安力量作为骨干单位，直接新建、修缮住房271套，占全市受损住房总量的53%以上，并为群众提供了必要的生活物资。



为保障行动实效，公安部对每套新建住房资助5000万越盾（河静省另获10亿越盾专项支持），同时动员干部、战士捐献一日工资，并接收社会捐助资金逾1240亿越盾，引导社会化资源总价值超过1200亿越盾。此外，公安部还组织运输发放了900余吨生活及医疗物资，并派遣医疗队深入灾区开展服务。



目前，基层公安力量正与地方政府密切配合，协助民众完善相关行政手续，推进生计恢复，重点关注弱势群体，为维护当地稳定和秩序持续贡献力量。



会议对在行动中表现突出的49个集体和95名个人进行了表彰，并现场向困难家庭赠送了春节慰问品。（完）

